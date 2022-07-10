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Giriş Tarihi: 10.7.2022

Yine İETT otobüsü yine kaza

MUSTAFA KAYA MUSTAFA KAYA
Yine İETT otobüsü yine kaza
İstanbul'da arıza, kaza ve yanma olaylarıyla gündemden düşmeyen İETT otobüslerinden biri daha önceki gün kazaya karıştı.
Kadıköy'de İETT otobüsü bir otomobile yandan çarptı. Otomobil sürücüsü ile otobüsteki 2 kişi yaralandı. Kaza, Göztepe Mahallesi Dr. Erkin Caddesi üzerinde saat 14.30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, sokak içerisinden caddeye giriş yapan 34 FDS 392 plakalı otomobile cadde üzerinde hızla seyreden 34 RB 8417 Aydın S. kontrolündeki İETT aracı çarptı. Otomobil sürücüsü ve otobüs içerisinde bulunan 2 yolcu yaralandı. Kazayı gören vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Polis ekipleri cadde üzerinde güvenlik önlemi alırken sağlık ekipleriyse yaralı vatandaşları hastaneye kaldırdı.
Çevre esnafı, dur tabelasının farkedilememesi nedeniyle aynı noktada sürekli kazaların meydana geldiğini belirterek farklı bir önlem alınması gerektiğini söyledi.

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Yine İETT otobüsü yine kaza
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