Yine İETT otobüsü yine kaza

İstanbul'da her gün yangın ve kaza haberleriyle gündeme gelen İETT otobüsleri, dün de kazalara karıştı. Saat 08.40 sıralarında yağmur'un etkili olduğu Sarıyer Bahçeköy Yolu'nda Fatih Turan'ın kullandığı otomobille, karşı yönden gelen İETT otobüsü kafa kafaya çarpıştı. Kazada yaralanan olmazken yol bir süre trafiğe kapandı. Beyoğlu'nda ise iki aracın kazası sonucu yola yakıt döküldü. Kaza yapan araçların kaldırılmasının ardından seyir halinde bulunan İETT otobüsü kayganlaşan yolda kayarak kontrolden çıktı. Önce yol kenarındaki tabela direğine, ardından da beton bariyere çarparak durabilen otobüste yolcu bulunmaması olası faciayı önledi.