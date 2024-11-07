Yine İETT yine arıza

İETT otobüslerinin son zamanlarda artan kaza ve arıza görüntülerine dün bir yenisi eklendi. Üsküdar'da seyir halindeyken arızalanan İETT otobüsünü yolcuların ittirdiği anlar cep telefonu kameralarınca kaydedildi. Libadiye Caddesi üzerinde seyir halinde olan 14 ES-Esenşehir Kadıköy hattındaki İETT otobüsü henüz bilinmeyen nedenle arıza yaptı. Yolda kalan otobüsün caddedeki trafik akışını engellemesi üzerine araçtan inen yolcular, bir süre otobüsü ittirdi. Bir kişinin cep telefonu kamerasınca kaydedilen o anlar, sosyal medya mecralarında gündem oldu.