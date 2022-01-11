Yine İETT yine kaza

İETT otobüslerinde son on günde yaşanan 9 yaralanmalı kaza toplu taşımadaki tehlikeye dikkat çekti. Meydana gelen son kazada ise yağmurda kayan İETT otobüsü asırlık çınar ağacına çarparak durabildi
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) kamu iştiraki olan İETT'de son günlerde meydana gelen yaralamalı kazalar sonrasında İstanbul'un toplu taşıma sistemi alarm vermeye başladı.
İETT'ye bağlı olarak çalışan otobüsler 1 Ocak itibariyle 9 kere yaralamalı kazaya karıştı. Son kaza ise Beşiktaş Dolmabahçe'de meydana geldi. Saltanat Kapısı önünde sabah saat 06.00 sıralarında yaşanan kazada, yağışlı hava nedeniyle aracın direksiyon hakimiyetini kaybeden otobüs şoförü asırlık çınar ağacına çarparak durabildi. Otobüs içerisinde sıkışan şoför vatandaşlar tarafından kurtarıldı. Yaralanan otobüs şöförü olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Son günlerde yaşanan yaralamalı kazaların nedeni tartışılmaya başlandı. İBB Ulaşım ve Trafik Komisyonu Başkanı Abdullah Özdemir, kazaların birincil nedeninin 'olmasından fazla çalıştırılan şoförlerin dinlendirilmemesi' olduğunu belirtti. Özdemir, fazla çalıştırılan "Bakım ve Onarım işleri 'Yandaşa' peşkeş çekiliyor. Otobüsler yenilenmiyor. Kaza önleme sistemi elemetri bütçeden çıkartılıyor" dedi.
Toplu taşımadaki sorunlar ise İBB yönetiminin İETT üzerinden CHP İstanbul Milletvekili ve İstanbul Seçimleri Koordinatörü Özgür Karabat ile birlikte yapılan vurgunu da ortaya çıkarmıştı.
İBB yönetiminin İETT araçlarının bakım ve onarımını Karabat'ın mali müşavirliğini üstlendiği Ulaşım İç ve Dış Ticaret A.Ş. adlı şirkete verdiği ortaya çıkmıştı.