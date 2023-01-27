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Giriş Tarihi: 28.1.2023

Yine İETT yine kaza

İstanbul’da artık sık sık yaşanan İETT otobüsü kazalarına bir yenisi daha eklendi. Fatih’te ağaca çarpan ve yaklaşık 20 yolcunun bulunduğu otobüste hasar meydana geldi

Yine İETT yine kaza
Fatih'te seyir halindeki İETT otobüsünün yol kenarında bulunan ağaca çarptığı kazada yaralanan olmadı.
Giyimkent-Eminönü hattında sefer yapan 34 TP 5548 plakalı İETT otobüsü, Millet Caddesi'nde yola doğru eğimli haldeki ağaca çarptı.
Çarpmanın etkisiyle ağacın bir parçası koparak otobüsün üstüne düştü.
İhbar üzerine bölgeye polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan olmazken, otobüsün üzerinde kalan ağaç parçası vinç yardımıyla kaldırıldı.
Kazaya tanık olan esnaf Hasan Çelik, otobüsün hızlı bir şekilde ilerlediğini belirterek, "20 kişi vardı aracın içinde, herhangi bir sıkıntı olmadı. Birisi 'Hafiften omzum ağrıyor' dedi, ona da 'Hastaneye gönderelim' dedik, istemedi. Otobüs tam köşeden vurdu. Ağaç yola doğru çıkıntılıydı" dedi.



METROBÜS YOLCULARINDAN 'PERİŞANIZ' TEPKİSİ
Avcılar'da önceki akşam yaşanan metrobüs arızası yine vatandaşları mağdur etti. Beylikdüzü yönüne gitmekte olan metrobüs, Şükrübey Durağı'nda arıza yaptı. Araçtan inen yolcular da çareyi Avcılar Merkez Üniversite Kampüsü Durağı'na kadar yürümek zorunda kaldı. O anları bir vatandaş cep telefonu ile saniye saniye kaydetti. Yaşananlara tepki gösteren vatandaş, "Perişan durumdayız" ifadesini kullandı.

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Yine İETT yine kaza
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