Yine magandalık yine yorgun mermi

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde evinin önünde oturan M İ (10), başına yorgun mermi isabet etmesi sonucu yaralandı. Olay önceki gün akşam saatlerinde Eşme Mahallesi Detay Sokak'ta meydana geldi. Kartepe'de yaşayan dedesini ziyarete gelen M İ, evlerinin önünde dedesinin yanında oturduğu sırada başına yorgun mermi isabet etmesi sonucu yaralandı. Yakınları, çocuğu Kartepe'de bulunan özel bir hastaneye götürdü. Burada yapılan ilk müdahalesinin ardından M, Gebze'de bulunan özel bir hastaneye sevk edilerek ameliyata alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. DHA