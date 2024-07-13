‘Yine o tankın önüne çıkarım’

15 Temmuz darbe girişimi sırasında İstanbul'da tankın üzerindeyken açılan ateş sonucu omuriliğinden yaralanan ve yaşamını yatağa bağlı sürdüren 53 yaşındaki gazi Halil Algan, o gece yaşadıklarını unutamıyor. Mardin'in merkez Artuklu ilçesinde Nur Mahallesi'ndeki evinde tedavisi süren 2 çocuk babası gazi Algan, kaldırıldığı hastanede 45 gün yoğun bakımda, 1 ay da serviste tedavi gördüğünü belirtti. O gece işten eve döndükten sonra izlediği haberlerden darbe girişimini öğrendiğini ve havalimanına doğru yürüdükleri sırada arkalarından gelen tankı durdurmak için yaklaşık 10 kişi ile üzerine çıktıklarını anlatan Algan, "Tank yayaların içine daldı, bazı vatandaşlarımızı ezdi, bazılarını şehit etti. Yaklaşık 3 kilometre tankın üzerinde gittikten sonra silah sesi duydum. Vurulduğumu anladım, büyük bir acı hissettim. Her zaman şükrediyorum. Allah beterinden saklasın. Yine darbe olsa yine sokağa çıkarım" dedi.