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Giriş Tarihi: 16.12.2021

Yine sahte içki kâbusu

Yunus Emre KAVAK Yunus Emre KAVAK
Fatma Nur AKKİŞİ Fatma Nur AKKİŞİ
Yine sahte içki kâbusu
Yılbaşı öncesi art arda sahte içki ölümleri yaşanıyor. İstanbul Avcılar'da İbrahim Kaşıkçı'nın ölmesinin ardından Esenyurt'ta da son iki günde 7 kişi hayatını kaybetti. Sahte içki zehirlenmelerinin artması üzerine polis geniş çaplı soruşturma başlattı. Avcılar'da geçen pazar günü bir tekel bayisinden pet şişede sahte içki alan İbrahim Kaşıkçı, içkiyi içtikten sonra sabaha karşı fenalaşmış ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti. Kaşıkçı'ya sahte içkiyi satan tekel bayisinin sahibi G.K. gözaltına alınmış, bayide çok sayıda sahte içki ele geçirilmişti.

BİR ANDA FENALAŞTI
Esenyurt Namık Kemal Mahallesi'nde ise geçtiğimiz pazar günü sahte içki alan Özbekistanlı Jobborkul Rakhmanov gecenin ilerleyen saatlerinde fenalaşmış, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti. Dün de 3'ü yabancı 6 kişi daha aynı nedenle yaşamını yitirdi. Esenyurt'ta ölenlerin sayısı 7'ye yükselmiş oldu. Sivas'ın Zara ilçesinde ise metil alkol zehirlenmesinden ölenlerin sayısı 3'e çıktı. Alkol aldıktan sonra rahatsızlanarak hastaneye giden Güler Kılıç (42), durumunun ağırlaşmasıyla Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi. Kılıç, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Zara Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından dün düzenlenen operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı. İlçede daha önce de Ş.D. (32) ve B.E. (62) sahte metil alkol zehirlenmesinden hayatını kaybetmişti.



EVİNDE ÖLÜ BULUNDU
Mersin'de Ali Eser'in evinde alkol alan M.A. ve M.S. gece fenalaşınca hastaneye gitti. 3 arkadaştan 2'si tedaviye alınırken, Ali Eser'i kontrole giden yakınları cansız bedenini buldu. Eser'in sahte alkolden öldüğü kaydedildi. Gaziantep'in Nizip ilçesinde sahte alkolden zehirlenen 10 kişiden 3'ü hayatını kaybetti. 7 kişinin hayati tehlikesi devam ediyor. Sahte alkol sattığı belirlenen E.G., tutuklandı. Sahte içki, son 4 günde, İstanbul'da 8, Sivas'ta 3, Kahramanmaraş'ta 4, Gaziantep'te 3, Yalova'da 2, Mersin, Antalya ve Erzincan'da da birer olmak üzere 23 can aldı.

KAÇAK İÇKİ TİCARETİNE 'ZEHİR' BASKINI
EMNİYET Genel Müdürlüğü (EGM) Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı (KOM) ekiplerince Türkiye genelinde yasa dışı imalathane ve depo olarak kullanılan 342 adrese eş zamanlı 'zehir' operasyonu yapıldı. 84 bin 467 litre sahte/kaçak alkollü içki, 3 bin 443 şişe sahte/kaçak alkollü içki, 14 bin 440 etiket, 3 bin 847 sahte bandrol ile bin 168 şişe alkol aroması ele geçirildi. Sahte içki üreten veya yurda yasa dışı kaçak içki soktuğu tespit edilen 85 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonlarda 13 yasa dışı alkol imalathanesi de deşifre edildi. Zehir operasyonu geniş çaplı sürüyor. Halit TURAN

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Yine sahte içki kâbusu
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