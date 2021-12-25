Haberler Yaşam Haberleri Yine yolcu otobüsü yine kaza! Bu kez ucuz atlatıldı 12 yaralı
Giriş Tarihi: 25.12.2021 09:29 Son Güncelleme: 25.12.2021 09:37

Yine yolcu otobüsü yine kaza! Bu kez ucuz atlatıldı 12 yaralı

TUNA ÇAM TUNA ÇAM
Yine yolcu otobüsü yine kaza! Bu kez ucuz atlatıldı 12 yaralı

Bursa’da kontrolden çıkan yolcu otobüsü tarlaya uçtu. 50 metre sürüklenen ve şans eseri devrilmeyen otobüsteki 33 yolcudan 12’si yaralandı. Otobüsün sürücüsü ifadesi alınmak üzere jandarma karakoluna götürüldü.

Gaziantep'ten aldığı yolcuları Çanakkale'ye götüren sürücü Kasım Çalışkan (48) yönetimindeki 27 BMT 11 plakalı şehirlerarası yolcu otobüsü, İnegöl'ün Şehitler mahallesi mevkiinde sürücünün kontrolünden çıktı.

Yol kenarındaki çelik bariyerleri yırtarak 50 metre sürüklenen otobüs, yol kenarındaki yamaçtan tarlaya uçtu. Şans eseri devrilmeyen otobüste 33 yolcudan 12'si yaralandı. Olay yerine çok sayıda 112 Acil Servis Ambulansları sevk edildi.

Yaralılar Ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldılar. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi. Kazanın soğuk hava nedeniyle karayolunda meydana gelen buzlanma nedeniyle meydana gelmiş olabileceği düşünülüyor.

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Yine yolcu otobüsü yine kaza! Bu kez ucuz atlatıldı 12 yaralı
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