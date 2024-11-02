Yirmi dakikada sağlığına kavuştu

Siirt'te yaşayan 5 çocuk babası emekli Mehmet Nasır Vural (65), yüz binde 2 görülen zenker divertikülü hastalığına yakalandı. Yemek borusunun başlangıç kısmında oluşan ve divertikülü adı verilen cepleşme nedeniyle yutkunamayan Vural, çok zor günler geçirdi. Siirt'ten yola çıkarak İzmir Şehir Hastanesi'nde muayene olan Vural, Gastroenteroloji şefi Doç. Dr. Süleyman Günay tarafından yapılan 20 dakikalık operasyonla sağlığına kavuştu. Vural, artık herkes gibi yemeğini yiyip, su içebiliyor, yutkunabiliyor. Çok mutlu olduğunu söyleyen Vural, "Allah, bana doğru yolu gösteren İzmir Şehir Hastanesi'ndeki doktordan ve Süleyman hocamdan razı olsun. Devletimize de teşekkür ederim. Allah sağlık ordumuzdan razı olsun" dedi.