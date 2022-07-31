Yırtıcı hayvanlar sıcak havada meyve kokteyliyle serinliyor

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Doğal Hayatı Koruma ve Hayvanat Bahçesi Daire Başkanı Celal Özsöyler, alınan önlemler hakkında SABAH'a bilgi verdi. Özsöyler, "350 türden 7 bin 500 hayvanı burada barındırıyoruz. Türkiye'nin her yerinden dünyanın farklı ülkelerinden ziyaretçiler geliyor. Yılda yaklaşık 5 milyon kişiyi burada ağırlıyoruz. Bu kentin ekonomisine de önemli bir katkı sağlıyor. İnsanlar burayı ziyaret ettikten sonra şehirde kalıyor, yemek yiyor ve alışveriş yapıyor" dedi.

Havaların 40 dereceyi aşan sıcaklığa ulaşması nedeniyle bahçede yaşayan hayvanları serinletmek için farklı yöntemler uyguladıklarını söyleyen Celal Özsöyler, "Tüm hayvanlar için doğal serinleme ortamları oluşturmuşuz. Yüzme havuzları olan ve burada serinleyen hayvanlara ayrıca buzlu meyve ve et kokteylleri ve veriyoruz. Fil ve ayılara çok sevdikleri elma, çilek, domates ve farklı meyvelerden oluşan kokteyller hazırlıyoruz. Kaplan, jaguar ve aslanlara ise et kokteylleri veriyoruz. Deve ve lama gibi hayvanları düzenli olarak suyla serinletiyoruz" diye konuştu.

Sıcak havaya rağmen hayvanat bahçesine ziyaretçi akını olduğuna dikkat çeken Özsöyler, "Hava sıcaklığı bölgemizde 40 dereceyi geçiyor. Böyle zamanlarda insanlar zorunlu olmadıkça dışarı çıkmaz ama burası ormanın içinde bir bölge. İnsanlar buraya gelerek hem güzel zaman geçiriyor hem de şehrin gürültüsü ve sıcak havasından uzaklaşmış oluyor" dedi.