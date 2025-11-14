Haberler Yaşam Haberleri YKS 2026 SINAV TAKVİMİ AÇIKLANDI! ÖSYM akademik takvimi ile 2026 YKS ne zaman yapılacak, başvurular hangi tarihte alınacak?
Giriş Tarihi: 14.11.2025 11:25

YKS 2026 SINAV TAKVİMİ AÇIKLANDI! ÖSYM akademik takvimi ile 2026 YKS ne zaman yapılacak, başvurular hangi tarihte alınacak?

YKS 2026, üniversiteye girmek isteyen adayların gündeminde. Her yıl gençlerin geleceğini doğrudan etkileyen Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS), 2026 yılında da öğrencilerin kariyer planlamasında belirleyici olacak. Sınav tarihleri, başvuru süreci ve oturum saatleri ÖSYM tarafından yayımlanan sınav takvimi ile belli oldu. Peki, YKS 2026 ne zaman yapılacak, başvurular hangi tarihte alınacak?

YKS 2026 SINAV TAKVİMİ AÇIKLANDI! ÖSYM akademik takvimi ile 2026 YKS ne zaman yapılacak, başvurular hangi tarihte alınacak?

Lise son sınıf öğrencileri ve mezun adaylar, üniversiteye giriş için ÖSYM tarafından düzenlenen YKS'ye katılıyor. Her yıl sınav tarihleri, ÖSYM takvimiyle duyuruluyor. Peki, YKS 2026 ne zaman yapılacak ve başvurular hangi tarihlerde başlayacak? İşte merak edilen detaylar...

YKS 2026 NE ZAMAN?

ÖSYM tarafından yayımlanan sınav takvimine göre, 2026 YKS'nin Temel Yeterlilik Testi (TYT) oturumu 20 Haziran 2026 tarihinde gerçekleştirilecektir. Alan Yeterlilik Testi (AYT) ve Yabancı Dil Testi (YDT) oturumları ise bir sonraki gün, 21 Haziran 2026 tarihinde uygulanacaktır.

BAŞVURULAR HANGİ TARİHTE ALINACAK?

ÖSYM'nin yayımladığı takvime göre, 2026 YKS başvuruları 6 Şubat ile 2 Mart 2026 tarihleri arasında elektronik ortamda alınacaktır. Adaylar, başvurularını belirtilen tarihler arasında eksiksiz ve doğru bilgilerle tamamlamak zorundadır.

SONUÇLAR NE ZAMAN BELLİ OLACAK?

YKS 2026 sınav sonuçlarının, ÖSYM'nin yayımladığı takvimde yer alan bilgilere göre 22 Temmuz 2026 tarihinde adayların erişimine açılması bekleniyor.

YKS 2026 SINAV TAKVİMİ AÇIKLANDI! ÖSYM akademik takvimi ile 2026 YKS ne zaman yapılacak, başvurular hangi tarihte alınacak?
