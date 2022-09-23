YKS 3. EK TERCİH TARİHLERİ 2022: ÖSYM ile YKS 3. ek tercihler ne zaman yapılacak, hangi tarihte? YKS 3. ek tercih kılavuzu yayınlandı mı?

''YKS 3. ek tercih var mı, olacak mı?'' sorusu, gündemdeki yerini koruyor. YKS ek tercih sonuçlarına göre bir üniversiteye kayıt hakkı kazanamayan adaylar, YKS 3. ek tercih tarihleri için ÖSYM'den gelecek son dakika açıklamalarını yakından takip ediyor. Geçtiğimiz yıl üniversite adaylarına 3. kez tercih hakkı verilmişti. Peki, bu sene YKS 3. ek tercih ne zaman yapılacak, hangi tarihte? ÖSYM tarafından 2022 YKS 3. ek tercih kılavuzu bekleniyor…

YKS 3. EK TERCİH TARİHLERİ BEKLENİYOR!

YKS ek tercih sonuçlarının açıklanmasının ardından YKS 3. ek tercih tarihleri gündemdeki yerini aldı. İşte, ÖSYM ile 2022 YKS 3. ek tercih tarihleri, kılavuzu ve merak edilenler şöyle;