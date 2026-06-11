YKS adayları dikkat! Sınav giriş belgeleri erişime açıldı

Üniversite hayali kuran milyonlarca adayın katılacağı 2026 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) için sınav giriş belgeleri erişime açıldı. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), 20 Haziran'da gerçekleştirilecek Temel Yeterlilik Testi (TYT) ile 21 Haziran'da yapılacak Alan Yeterlilik Testleri (AYT) ve Yabancı Dil Testi'ne (YDT) girecek adayların bina ve salon atamalarını tamamladı. Adaylar sınava girecekleri okul, salon ve sıra bilgilerini ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle öğrenebilecek.

ADAYLARA TAVSİYELER:



Sakin kalın: Son haftada çalışma temposunu aniden artırmayın.

Tekrar yapın: Yeni konu öğrenmek yerine eksiklerinizi gözden geçirin.

Pratik yapın: Kısa tekrarlar yapın ve çıkmış soruları çözün.

Zamanı yönetin: Deneme sınavları ile süre kullanımınızı geliştirin.

Uykunuzu düzenleyin: Sınav saatine uygun bir uyku düzenine geçin.

Geç saatte çalışmayı bırakın: Sınava birkaç gün kala gece geç saatlere kadar ders çalışmayın.

Rahat giyinin: Sınav günü için rahat kıyafetler tercih edin.

Telaştan kaçının: Son dakika stresi yaşamamak için hazırlıkları bir gün önceden tamamlayın.

SINAVDAN 5 ÖNCE KONTROL



Sınav giriş belgenizi yazdırın.

Kimlik kartınızı hazır bulundurun.

Sınav merkezine ulaşımınızı planlayın.

Uyku düzeninizi sınav saatine göre ayarlayın.

Son hafta yeni konu yerine tekrar yapın.