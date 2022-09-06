YKS ek tercih başvuruları için heyecanlı bekleyiş devam ediyor. İlk tercihlerde hiçbir kuruma yerleşemeyen üniversite adayları, YKS ek tercih işlemlerini ÖSYM tarafından belirtilen tarihler arasında ÖSYM AİS ekranı üzerinden gerçekleştirecek. YKS ek tercih sürecinde üniversite boş kontenjanları ve taban puanları, adaylar için büyük önem arz edecek. Peki, YKS ek tercihler ne zaman başlıyor, ücreti ne kadar? YKS ek tercih kılavuzu ile üniversite boş kontenjanları açıklandı mı? İşte 2022 YKS ek tercih tarihleri ve kılavuzu…
"2022 YKS ek tercih tarihleri ne zaman, kılavuz yayınlandı mı, ücreti ne kadar, sonuç açıklanma tarihi belli mi?" sorularının yanıtları ve YÖK tarafından paylaşılan tüm bilgiler şöyle;
YKS ek tercihler için beklenen açıklama YÖK tarafından yapıldı. Açıklamaya göre YKS ek tercih takvimi şöyle belirlendi;
YKS EK YERLEŞTİRME TERCİHLERİ: 7 Eylül - 13 Eylül
YKS EK YERLEŞTİRME İÇİN ÜCRET ÖDEMELERİ: 14 Eylül
YKS EK YERLEŞTİRME ELEKTRONİK KAYITLARI: 25 Eylül - 28 Eylül
YKS ÜNİVERSİTEDE EK YERLEŞTİRME KAYITLARI: 26 Eylül - 30 Eylül
YKS Ek yerleştirme tercih ücreti 30,00 TL olarak belirlendi.
Ek yerleştirme için tercih yapan adaylardan ek yerleştirme ücretini yatırmayanların, ek yerleştirme için yapmış oldukları tercihleri geçersiz sayılacak ve yerleştirme işlemine dahil edilmeyecektir.
2022 YKS ek tercih kılavuzu henüz yayımlanmadı. ÖSYM tarafından ilerleyen günlerde yayımlanması bekleniyor.
Yükseköğretim programlarına kayıt işlemleri tamamlandıktan sonra boş kalan kontenjanlar üniversitelerce ÖSYM'ye bildirilecektir. Yükseköğretim programlarının 2022-YKS sonuçlarına göre yapılan genel yerleştirme sonunda boş kalan veya kaydolmama nedeniyle dolmayan kontenjanlarına ÖSYM tarafından merkezî olarak ek yerleştirme yapılacaktır.
Yükseköğretim programlarına kayıt işlemleri tamamlandıktan sonra boş kalan kontenjanlar üniversitelerce ÖSYM'ye bildirilecektir. Yükseköğretim programlarının 2022-YKS sonuçlarına göre yapılan genel yerleştirme sonunda boş kalan veya kaydolmama nedeniyle dolmayan kontenjanlarına ÖSYM tarafından merkezî olarak ek yerleştirme yapılacaktır.
Merkezî yerleştirmede bir yükseköğretim programına yerleştirilen adaylar, ek yerleştirme için başvuramayacaktır. Ek yerleştirmede; ön lisans ve lisans programlarına merkezî genel yerleştirmedeki en küçük puanlarının altında puanı olan aday yerleştirilmeyecektir. Kesin kayıt sonunda kontenjan açığı kalan programlara ön kayıtla öğrenci alınmayacaktır.
Başvuruda bulunmadan önce ülkemizde en kolay iş bulan mesleklere göz atmadan olmaz. İşte o mesleklerin listesi;
1-TIP
2-ECZACILIK
3-ODYOLOJİ
4-FİZYOTERAPİ
5-HEMŞİRELİK
6-PİLOTAJ
7-PSİKOLOJİ DANIŞMANLIK
8-İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ
9-SAĞLIK HİZMETLERİ
10-ÖĞRETMENLİK