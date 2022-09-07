YKS ek tercih başvurularıyla ilgili detaylar merak konusu haline geldi. Saatler 10.00'ı gösterdiğinde üniversitelerin boş kontenjanlarına yönelik ikinci yerleştirme başvuruları da alınmaya başladı. Hal böyle olunca an itibarıyla adaylar "YKS ek tercih başvurusu nasıl yapılır, ücreti ne kadar, kaç TL, nereye yatırılacak?" sorularına yanıt arıyor. YKS ek tercih başvuru ekranı ÖSYM AİS üzerinden erişime açılırken yayımlanan kılavuzla beraber tüm bu soruların yanıtı da verilmiş oldu.