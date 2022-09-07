Haberler Yaşam Haberleri YKS EK TERCİH BAŞVURULARI BAŞLADI: 2022 YKS ikinci ek tercih başvurusu nasıl yapılır, ücreti ne kadar, kaç TL, başvurular ne zaman bitiyor?
Giriş Tarihi: 7.9.2022 10:55 Son Güncelleme: 7.9.2022 10:56

YKS EK TERCİH BAŞVURULARI BAŞLADI: 2022 YKS ikinci ek tercih başvurusu nasıl yapılır, ücreti ne kadar, kaç TL, başvurular ne zaman bitiyor?

ÖSYM tarafından gelen son dakika açıklamasına göre YKS ek tercih süreci başladı. İlk tercihlerde herhangi bir eğitim kurumuna yerleşemeyen adaylar bugün boş kontenjanlara başvurularını gerçekleştirmeye başladı. ÖSYM ais ekranı aracılığı ile tercihlerin alındığı bilinirken “YKS ek tercih başvurusu nasıl yapılır, ücreti ne kadar, kaç TL, nereye yatırılacak?” soruları yanıt arıyor. İşte YKS 2. Ek tercih başvuru ekranı, ücreti ve tarihleri ile ilgili tüm detaylar...

YKS EK TERCİH BAŞVURULARI BAŞLADI: 2022 YKS ikinci ek tercih başvurusu nasıl yapılır, ücreti ne kadar, kaç TL, başvurular ne zaman bitiyor?

YKS ek tercih başvurularıyla ilgili detaylar merak konusu haline geldi. Saatler 10.00'ı gösterdiğinde üniversitelerin boş kontenjanlarına yönelik ikinci yerleştirme başvuruları da alınmaya başladı. Hal böyle olunca an itibarıyla adaylar "YKS ek tercih başvurusu nasıl yapılır, ücreti ne kadar, kaç TL, nereye yatırılacak?" sorularına yanıt arıyor. YKS ek tercih başvuru ekranı ÖSYM AİS üzerinden erişime açılırken yayımlanan kılavuzla beraber tüm bu soruların yanıtı da verilmiş oldu.

YKS ek tercihleri başladı mı, başvuru ekranı açıldı mı? | ÖSYM ais ile 2022 YKS ek tercih ne zaman başlıyor, kılavuzu yayımlandı mı, ücreti ne kadar, ne zaman yatırılacak 2022?

YKS EK TERCİHLER NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
YKS ek tercihler için beklenen açıklama YÖK tarafından yapıldı. Açıklamaya göre YKS ek tercih takvimi şöyle belirlendi;

YKS EK YERLEŞTİRME TERCİHLERİ: 7 Eylül - 13 Eylül
YKS EK YERLEŞTİRME İÇİN ÜCRET ÖDEMELERİ: 14 Eylül
YKS EK YERLEŞTİRME ELEKTRONİK KAYITLARI: 25 Eylül - 28 Eylül
YKS ÜNİVERSİTEDE EK YERLEŞTİRME KAYITLARI: 26 Eylül - 30 Eylül
Üniversite kayıtları ise 22 Ağustos itibariyle başlamıştı.

YKS ek tercihleri başladı mı, başvuru ekranı açıldı mı? | ÖSYM ais ile 2022 YKS ek tercih ne zaman başlıyor, kılavuzu yayımlandı mı, ücreti ne kadar, ne zaman yatırılacak 2022?

YKS EK TERCİHLERİ BAŞVURU EKRANI

Aşağıda yer alan linke tıklayarak başvuru ekranının açılmasından itibaren tercih işlemleriniz yapabilirsiniz.

YKS EK TERCİHLERİ BAŞVURUSU YAPMAK İÇİN TIKLAYINIZ...

YKS ek tercihleri başladı mı, başvuru ekranı açıldı mı? | ÖSYM ais ile 2022 YKS ek tercih ne zaman başlıyor, kılavuzu yayımlandı mı, ücreti ne kadar, ne zaman yatırılacak 2022?

YKS EK TERCİH ÜCRETİ NE KADAR?

YKS Ek yerleştirme tercih ücreti 30,00 TL olarak belirlendi.

Ek yerleştirme için tercih yapan adaylardan ek yerleştirme ücretini yatırmayanların, ek yerleştirme için yapmış oldukları tercihleri geçersiz sayılacak ve yerleştirme işlemine dahil edilmeyecektir.

YKS ek tercihleri başladı mı, başvuru ekranı açıldı mı? | ÖSYM ais ile 2022 YKS ek tercih ne zaman başlıyor, kılavuzu yayımlandı mı, ücreti ne kadar, ne zaman yatırılacak 2022?

Yatırılan yerleştirme ücretleri her ne sebeple olursa olsun iade edilmeyecek ve devredilmeyecektir.

ÖSYM Yönetim Kurulunun 14.01.2019 tarihli kararı gereği, şehit eşi, şehit çocuğu, gazi, gazi eşi ile gazi çocuklarından ek yerleştirme ücreti alınmayacaktır.

YKS EK TERCİH KILAVUZU YAYIMLANDI MI?

2022 YKS ek tercih kılavuzu henüz yayımlanmadı. ÖSYM tarafından yayımlanması bekleniyor.

YKS ek tercihleri başladı mı, başvuru ekranı açıldı mı? | ÖSYM ais ile 2022 YKS ek tercih ne zaman başlıyor, kılavuzu yayımlandı mı, ücreti ne kadar, ne zaman yatırılacak 2022?

YKS EK TERCİH TABAN PUANLARI VE BOŞ KONTENJANLAR 2022

osym.gov.tr adresinden ilk tercih işlemlerinde paylaşılan üniversite taban puanları ek yerleştirmeler için de geçerli olacak.

Ancak sadece boş kontenjanları kalan bölümler ve üniversiteleri tercih edilebilecek.

YKS TABAN PUANLARI 2022 İÇİN TIKLAYINIZ

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YKS EK TERCİH BAŞVURULARI BAŞLADI: 2022 YKS ikinci ek tercih başvurusu nasıl yapılır, ücreti ne kadar, kaç TL, başvurular ne zaman bitiyor?
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