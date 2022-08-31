YKS ek tercih ne zaman başlıyor, hangi tarihte, bu ay başlar mı soruları güncelliğini koruyor. 22-26 Ağustos tarihinde alınan üniversite kayıtları sonrası ÖSYM boş kontenjanlar konusunda kesin bilgiyi adaylar ile paylaşacak. İlk adımda bir programa yerleşemeyen adaylar YKS ek tercih kılavuzu ile işlemlerini gerçekleştirecek. Peki, YKS ek tercih ne zaman açıklanacak, nasıl ve neye göre yapılır? İşte yanıtlar…