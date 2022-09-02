YKS ek tercih ne zaman? ÖSYM ile YKS ek tercih kılavuzu ve boş kontenjanlar 2022 listesi!

YKS ek tercihler için geri sayım devam ediyor. Üniversite kayıtlarının tamamlanmasının ardından ek yerleştirme için bekleyen adaylar ÖSYM duyuruları ile süreci takip ediyor. İlk adımda herhangi bir programa yerleşemeyen adaylar üniversite boş kontenjanlar listesi ile yeniden tercih dönemi yaşayacak. 2. Ek tercih kılavuzu ÖSYM AİS sisteminden adayların erişimine ne zaman sunulacağı merak konusu. İşte, YKS ek tercih tarihleri hakkında tüm bilgiler…