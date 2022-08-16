ÖSYM'nin YKS ek tercih tarihlerini duyurması bekleniyor. Daha önceki yerleştirme sonuçlarında herhangi bir yere yerleşemeyen adaylar YKS taban puanları, kontenjanları ve başarı sıralamasına bakıyor. Bu noktada YKS ek tercihler ne zaman, hangi tarihte, 2. ek tercih nasıl yapılır, kimler yapabilir sorusuna yanıt aranıyor. Üniversite tercih kılavuzu yayınlanınca ek tercih tarihleri netlik kazanıyor. Peki YKS ek tercih ne zaman? ÖSYM kılavuzu 2022 YKS ek tercihler ne zaman, hangi tarihte ve nasıl yapılacak?