YKS EK TERCİH ÖSYM AİS BAŞVURU EKRANI! 2022 YKS ek tercih kılavuzu, ücreti ve boş kontenjanlar ile üniversite ek tercih nasıl ve nereden yapılır?

ÖSYM tarafından üniversite yerleştirme sonuçlarının açıklanmasının ardından YÖK tarafında belirlenen 2 ve 4 yıllık bölümlerde boş kalan kontenjanlara başvuruda bulunmak isteyen adaylar "YKS ek tercih yapma ekranı" için ÖSYM 2022 YKS ek tercih başvuru kılavuzu boş kontenjanlar ile başvuru nereden, nasıl yapılır, ücreti ne kadar, ne zaman ödenecek? soruları üzerinden bilgi araştırmalarını sürdürüyor. YKS ek tercih yapma ekranı ve boş kontenjan kılavuzu bilgilerine bu başlık altından erişebilirsiniz.
ÖSYM AİS ile YKS 2. tercih başvuru ekranı, boş kontenjanlar kılavuzu tüm detaylar şöyle;
Yükseköğretim programlarına kayıt işlemleri tamamlandıktan sonra boş kalan kontenjanlar üniversitelerce ÖSYM'ye bildirilecektir. Yükseköğretim programlarının 2022-YKS sonuçlarına göre yapılan genel yerleştirme sonunda boş kalan veya kaydolmama nedeniyle dolmayan kontenjanlarına ÖSYM tarafından merkezî olarak ek yerleştirme yapılacaktır.
YKS ek tercihler için beklenen açıklama YÖK tarafından yapıldı. Açıklamaya göre YKS ek tercih takvimi şöyle belirlendi;
Üniversite kayıtları ise 22 Ağustos itibariyle başlamıştı.
Aşağıda yer alan linke tıklayarak başvuru ekranının açılmasından itibaren tercih işlemleriniz yapabilirsiniz.
YKS Ek yerleştirme tercih ücreti 30,00 TL olarak belirlendi.
Ek yerleştirme için tercih yapan adaylardan ek yerleştirme ücretini yatırmayanların, ek yerleştirme için yapmış oldukları tercihleri geçersiz sayılacak ve yerleştirme işlemine dahil edilmeyecektir.
Yatırılan yerleştirme ücretleri her ne sebeple olursa olsun iade edilmeyecek ve devredilmeyecektir.
ÖSYM Yönetim Kurulunun 14.01.2019 tarihli kararı gereği, şehit eşi, şehit çocuğu, gazi, gazi eşi ile gazi çocuklarından ek yerleştirme ücreti alınmayacaktır.
2022 YKS ek tercih kılavuzu henüz yayımlandı. Aşağıdaki linke tıklayarak ÖSYM üzerinden 2022 YKS ek tercih kılavuzu ve boş kontenjanlar bilgisine erişebilirsiniz.
osym.gov.tr adresinden ilk tercih işlemlerinde paylaşılan üniversite taban puanları ek yerleştirmeler için de geçerli olacak.
Ancak sadece boş kontenjanları kalan bölümler ve üniversiteleri tercih edilebilecek.
ÖSYM kılavuzu ile paylaşılan bilgiler şöyle:
Yükseköğretim programlarına kayıt işlemleri tamamlandıktan sonra boş kalan kontenjanlar üniversitelerce ÖSYM'ye bildirilecektir. Yükseköğretim programlarının 2022-YKS sonuçlarına göre yapılan genel yerleştirme sonunda boş kalan veya kaydolmama nedeniyle dolmayan kontenjanlarına ÖSYM tarafından merkezî olarak ek yerleştirme yapılacaktır.
Yükseköğretim programlarına kayıt işlemleri tamamlandıktan sonra boş kalan kontenjanlar üniversitelerce ÖSYM'ye bildirilecektir. Yükseköğretim programlarının 2022-YKS sonuçlarına göre yapılan genel yerleştirme sonunda boş kalan veya kaydolmama nedeniyle dolmayan kontenjanlarına ÖSYM tarafından merkezî olarak ek yerleştirme yapılacaktır.
Merkezî yerleştirmede bir yükseköğretim programına yerleştirilen adaylar, ek yerleştirme için başvuramayacaktır. Ek yerleştirmede; ön lisans ve lisans programlarına merkezî genel yerleştirmedeki en küçük puanlarının altında puanı olan aday yerleştirilmeyecektir. Kesin kayıt sonunda kontenjan açığı kalan programlara ön kayıtla öğrenci alınmayacaktır.