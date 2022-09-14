YKS ek tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM ile 2022 YKS tercih sonuçları sorgulama ekranı

Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından gerçekleştirilen ilk yerleştirmelerde herhangi bir kuruma yerleşemeyen adaylar için YKS 2. Ek tercih sonuçları açıklandı duyurusu bekliyor. Tercihlerini gerçekleştiren adaylar bu noktada ise 2022 YKS Ek tercih (yerleştirme) sonuçları nereden görüntülenir?" sorularına yanıt aramaya başladı. İşte YKS 2. ek yerleştirme sonucu sorgulama ekranı!
YKS ek yerleştirme için ücret ödemeleri 14 Eylül'de yapılacak.
Tercih ettikleri programlara yerleşme hakkı kazanan adaylar 25-28 Eylül tarihlerinde elektronik kayıt yaptırabilecek.
YKS ek yerleştirme kayıtları belli oldu. YKS ek tercih kayıtları, 26 Eylül - 30 Eylül tarihleri, YKS ek tercih sonuçları elektronik kayıtları ise 25 Eylül - 28 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirilecek.