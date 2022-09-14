Haberler Yaşam Haberleri YKS ek tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM ile 2022 YKS tercih sonuçları sorgulama ekranı
Giriş Tarihi: 14.9.2022 11:00

YKS ek tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM ile 2022 YKS tercih sonuçları sorgulama ekranı

Yükseköğretim Kurumları tercih sonuçları açıklanırken adaylar YKS ek tercih sonuçları için geri sayıma geçti. Üniversite kayıtları 26 Eylül’de başlayacak olup ÖSYM tarafından yapılacak. Şimdi ise gözler ek yerleştirme tercih sonuçlarına çevrildi. Peki YKS ek tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM ile 2022 YKS tercih sonuçları sorgulama ekranı

YKS ek tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM ile 2022 YKS tercih sonuçları sorgulama ekranı

Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından gerçekleştirilen ilk yerleştirmelerde herhangi bir kuruma yerleşemeyen adaylar için YKS 2. Ek tercih sonuçları açıklandı duyurusu bekliyor. Tercihlerini gerçekleştiren adaylar bu noktada ise 2022 YKS Ek tercih (yerleştirme) sonuçları nereden görüntülenir?" sorularına yanıt aramaya başladı. İşte YKS 2. ek yerleştirme sonucu sorgulama ekranı!

EK TERCİH ÜCRETLERİ BUGÜN ÖDENECEK

YKS ek yerleştirme için ücret ödemeleri 14 Eylül'de yapılacak.

Tercih ettikleri programlara yerleşme hakkı kazanan adaylar 25-28 Eylül tarihlerinde elektronik kayıt yaptırabilecek.

YKS EK TERCİH KAYITLARI NE ZAMAN YAPILIR?

YKS ek yerleştirme kayıtları belli oldu. YKS ek tercih kayıtları, 26 Eylül - 30 Eylül tarihleri, YKS ek tercih sonuçları elektronik kayıtları ise 25 Eylül - 28 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

YKS EK TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

YKS ek tercih sonuçlarının açıklanacağı tarih net olarak henüz belli olmadı. Ancak YKS ek tercih elektronik kayıtları 25 Eylül tarihinde başlayacak.25 Eylül öncesinde YKS ek tercih sonuçlarının açıklanması bekleniyor.

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YKS ek tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM ile 2022 YKS tercih sonuçları sorgulama ekranı
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