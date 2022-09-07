YKS ek tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM sonuç ile YKS ek tercih sonuç sorgulama ekranı kaç günde açılır?

YKS EK TERCİH TARİHLERİ BAŞLIYOR!

Geçtiğimiz günlerde YÖK tarafından paylaşılan üniversite 2. Tercih takvimi, ek yerleştirmelere dair detayları öğrenci adayları ile buluştururken "YKS ek tercih ne zaman" sorusuna da yanıt verdi.

Yayımlanan takvime göre:

- YKS ek yerleştirmeler 7-13 Eylül 2022 tarihleri arasında alınacak.

- Üniversite ek yerleştirme elektronik kayıtları 25-28 Eylül 2022 tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

- Üniversite ek tercih kesin kayıtları ise 26-30 Eylül 2022 tarih aralığında yapılacak.

Ek yerleştirme işlemleri, ÖSYM tarafından yürütülecek. Adaylar, tercihlerini, 7-13 Eylül 2022 tarihleri arasında T.C. Kimlik numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" internet adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulamasından yapabilecek.

Peki, YKS ek tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?