YKS ek tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM sonuç ile YKS ek tercih sonuç sorgulama ekranı kaç günde açılır?

YKS ek tercihler başlıyor! Bugün başlayıp yaklaşık bir hafta sürecek ek yerleştirme işlemleri ardından sıra sonuç adımında olacak. ÖSYM sonuç sistemi ile adaylarla paylaşılması beklenen sonuçlar ardından boş kontenjanlara göre üniversite kayıtları başlayacak. YKS ek tercih sonuçları ne zaman, kaç günde açıklanır sorusu gündemdeki yerini aldı. YÖK takvimi ile tarih aralığı belli oldu. Peki, YKS ek tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte, detaylar…
YKS EK TERCİH TARİHLERİ BAŞLIYOR!
Geçtiğimiz günlerde YÖK tarafından paylaşılan üniversite 2. Tercih takvimi, ek yerleştirmelere dair detayları öğrenci adayları ile buluştururken "YKS ek tercih ne zaman" sorusuna da yanıt verdi.
Yayımlanan takvime göre:
- YKS ek yerleştirmeler 7-13 Eylül 2022 tarihleri arasında alınacak.
- Üniversite ek yerleştirme elektronik kayıtları 25-28 Eylül 2022 tarihleri arasında gerçekleştirilecek.
- Üniversite ek tercih kesin kayıtları ise 26-30 Eylül 2022 tarih aralığında yapılacak.
Ek yerleştirme işlemleri, ÖSYM tarafından yürütülecek. Adaylar, tercihlerini, 7-13 Eylül 2022 tarihleri arasında T.C. Kimlik numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" internet adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulamasından yapabilecek.
Peki, YKS ek tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?
YKS EK TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANIR?
Konuyla ilgili net bir tarih verilmese de paylaşılan takvimde ek yerleştirme üniversite kayıtlarının 26-30 Eylül tarihleri arasında başlaması sonuçların 14-26 Eylül tarihleri arasında açıklanacağını belli etmiş oldu.
YKS ek tercih sonuçları sorgulama ekranı sonuç.osym.gov.tr adresinden açılacağı öngörülüyor.
2022 YKS EK TERCİH ÜCRETİ NE KADAR?
YKS ek tercih başvuru ücreti 30,00 TL olarak belirlendi.
Ek yerleştirme için tercih yapan adaylardan ek yerleştirme ücretini yatırmayanların, ek yerleştirme için yapmış oldukları tercihleri geçersiz sayılacak ve yerleştirme işlemine dahil edilmeyecektir.
YKS 2. TERCİH HAKKINDA MERAK EDİLENLER
ÖSYM kılavuzu ile paylaşılan bilgiler şöyle:
Yükseköğretim programlarına kayıt işlemleri tamamlandıktan sonra boş kalan kontenjanlar üniversitelerce ÖSYM'ye bildirilecektir. Yükseköğretim programlarının 2022-YKS sonuçlarına göre yapılan genel yerleştirme sonunda boş kalan veya kaydolmama nedeniyle dolmayan kontenjanlarına ÖSYM tarafından merkezî olarak ek yerleştirme yapılacaktır.
Yükseköğretim programlarına kayıt işlemleri tamamlandıktan sonra boş kalan kontenjanlar üniversitelerce ÖSYM'ye bildirilecektir. Yükseköğretim programlarının 2022-YKS sonuçlarına göre yapılan genel yerleştirme sonunda boş kalan veya kaydolmama nedeniyle dolmayan kontenjanlarına ÖSYM tarafından merkezî olarak ek yerleştirme yapılacaktır.
Merkezî yerleştirmede bir yükseköğretim programına yerleştirilen adaylar, ek yerleştirme için başvuramayacaktır. Ek yerleştirmede; ön lisans ve lisans programlarına merkezî genel yerleştirmedeki en küçük puanlarının altında puanı olan aday yerleştirilmeyecektir. Kesin kayıt sonunda kontenjan açığı kalan programlara ön kayıtla öğrenci alınmayacaktır.