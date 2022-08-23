YKS ek tercih tarihleri ve kılavuzu, gündemde araştırılmaya devam ediyor. İlk tercih sonuçlarına göre herhangi bir üniversiteye kayıt hakkı kazanamayan adaylar, YKS ek tercih sürecini bekliyor. Bu noktada yeniden tercih listesi hazırlayacak olan öğrenciler, YKS ek tercih kılavuzu sorgulaması yapıyor. Üniversite kayıtlarının başlamasıyla birlikte adaylar, YKS ek tercih kılavuzu için ÖSYM'den gelecek son dakika açıklamasına kilitlendi. 2022 YKS ek tercih kılavuzu ile YKS taban puanları, başarı sıralamaları ve boş kontenjanlar belli olacak. Peki, YKS ek tercihleri ne zaman başlıyor, ayın kaçında? YKS ek tercih kılavuzu yayımlandı mı? İşte ÖSYM 2022 YKS ek tercih tarihleri…
YKS tercih sonuçlarının açıklanmasının ardından herhangi bir üniversiteye yerleşemeyen adaylar, YKS ek tercih kılavuzu için bekleyişe geçti. Ancak ÖSYM tarafından 2022 YKS ek tercih kılavuzu henüz yayınlanmadı.
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), 2022 YKS ek tercih tarihleri için henüz açıklamada bulunmadı. Geçtiğimiz yıl YKS tercihleri, 31 Ağustos'ta açıklanmış ve YKS ek tercihleri de 20-23 Eylül tarihleri arasında alınmıştı.
Üniversite kayıtları, bu yıl 22 Ağustos Pazartesi günü itibarıyla başladı. İlk tercihte ön lisans ya da lisans bölümlerinden herhangi birine yerleşemeyen adaylar, ÖSYM'nin duyuracağı yeni tarihlerde boş kalan kontenjanlara yerleştirilmek üzere başvuruda bulunacak.
Yükseköğretim programlarına kayıt işlemleri tamamlandıktan sonra boş kalan kontenjanlar üniversitelerce ÖSYM'ye bildirilecektir. Yükseköğretim programlarının 2022-YKS sonuçlarına göre yapılan genel yerleştirme sonunda boş kalan veya kaydolmama nedeniyle dolmayan kontenjanlarına ÖSYM tarafından merkezî olarak ek yerleştirme yapılacaktır.
Merkezî yerleştirmede bir yükseköğretim programına yerleştirilen adaylar, ek yerleştirme için başvuramayacaktır. Ek yerleştirmede; ön lisans ve lisans programlarına merkezî genel yerleştirmedeki en küçük puanlarının altında puanı olan aday yerleştirilmeyecektir. Kesin kayıt sonunda kontenjan açığı kalan programlara ön kayıtla öğrenci alınmayacaktır.
Ek yerleştirme tercih ücreti, 30,00 TL olarak belirlendi.
Ek yerleştirme için tercih yapan adaylardan ek yerleştirme ücretini yatırmayanların, ek yerleştirme için yapmış oldukları tercihleri geçersiz sayılacak ve yerleştirme işlemine dahil edilmeyecektir.
Yatırılan yerleştirme ücretleri her ne sebeple olursa olsun iade edilmeyecek ve devredilmeyecektir.
ÖSYM Yönetim Kurulunun 14.01.2019 tarihli kararı gereği, şehit eşi, şehit çocuğu, gazi, gazi eşi ile gazi çocuklarından ek yerleştirme ücreti alınmayacaktır.