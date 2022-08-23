YKS ek tercih tarihleri ve kılavuzu, gündemde araştırılmaya devam ediyor. İlk tercih sonuçlarına göre herhangi bir üniversiteye kayıt hakkı kazanamayan adaylar, YKS ek tercih sürecini bekliyor. Bu noktada yeniden tercih listesi hazırlayacak olan öğrenciler, YKS ek tercih kılavuzu sorgulaması yapıyor. Üniversite kayıtlarının başlamasıyla birlikte adaylar, YKS ek tercih kılavuzu için ÖSYM'den gelecek son dakika açıklamasına kilitlendi. 2022 YKS ek tercih kılavuzu ile YKS taban puanları, başarı sıralamaları ve boş kontenjanlar belli olacak. Peki, YKS ek tercihleri ne zaman başlıyor, ayın kaçında? YKS ek tercih kılavuzu yayımlandı mı? İşte ÖSYM 2022 YKS ek tercih tarihleri…