YKS tercih sonuçlarının ÖSYM tarafından duyurulması sonrasında boş kalan kontenjanlar için şansını denemek isteyen üniversite adayları YÖK tarafından yapılacak son dakika açıklaması için detayları öğrenmek isteyerek "2022 YKS ek tercih tarihleri ne zaman, kılavuz yayınlandı mı, ücreti ne kadar, sonuç açıklanma tarihi belli mi?" soruları üzerinden araştırmalarını sürdürüyor.

YKS EK TERCİHLER NE ZAMAN, BELLİ OLDU MU, SONUÇ AÇIKLANMA TARİHİ BELLİ Mİ?

"2022 YKS ek tercih tarihleri ne zaman, kılavuz yayınlandı mı, ücreti ne kadar, sonuç açıklanma tarihi belli mi?" sorularının yanıtları ve YÖK tarafından paylaşılan tüm bilgiler şöyle;