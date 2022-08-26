Haberler Yaşam Haberleri YKS ek tercih tarihleri ve kılavuzu: ÖSYM 2022 YKS ek tercihler zaman, nasıl yapılır ve başvuru ücreti ne kadar?
Giriş Tarihi: 26.8.2022 06:19

YKS ek tercih tarihleri ve kılavuzu: ÖSYM 2022 YKS ek tercihler zaman, nasıl yapılır ve başvuru ücreti ne kadar?

YKS ek tercih tarihleri için gözler ÖSYM’den gelecek son dakika duyurusuna çevrildi. Üniversite kayıtları bugün sona eriyor. Bu tarihten sonra üniversite ek yerleştirme başvurularının alınması bekleniyor. Son şans olan ek yerleştirme ve kontenjanlar bu noktada büyük önem taşıyor. Peki YKS ek tercihler zaman, nasıl yapılır ve başvuru ücreti ne kadar, YKS ek tercih kılavuzu ne zaman yayınlanacak? İşte ÖSYM YKS ek tercih tarihleri ve kılavuzu 2022

YKS ek tercih tarihleri ve kılavuzu: ÖSYM 2022 YKS ek tercihler zaman, nasıl yapılır ve başvuru ücreti ne kadar?

YKS ek tercih ne zaman başlıyor, ek tercih kılavuzu yayınlandı mı sorusuna milyonların yanıt arayışı sürüyor. ÖSYM tarafından YKS ek tercih kılavuzu duyurulacak ve üniversitelere 2.ek yerleştirmeler başlamış olacak. İlk tercihte ön lisans ya da lisans bölümlerinden herhangi birine yerleşemeyen adaylar boş kalan kontenjanlar için başvuru yapacaklar. Geçtiğimiz yıl 31 Ağustos'ta açıklanan tercih sonuçlarının ardından ek tercihler 20-23 Eylül tarihleri arasında alınmıştı. Peki YKS ek tercihler zaman, nasıl yapılır ve başvuru ücreti ne kadar, YKS ek tercih kılavuzu ne zaman yayınlanacak? İşte YKS ek tercih tarihleri 2022

YKS EK TERCİH KILAVUZU YAYIMLANDI MI?

Üniversite sınavına giren adayların gündeminde bulunan YKS ek tercih kılavuzu henüz yayınlanmadı.

YKS EK TERCİH NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

ÖSYM YKS ek tercihleri için tarihleri henüz açıklamadı. Geçtiğimiz yıl 31 Ağustos'ta açıklanan tercih sonuçlarının ardından ek tercihler 20-23 Eylül tarihleri arasında alınmıştı.

Üniversite kayıtları ise 22 Ağustos itibariyle başlıyor.

Buna göre ilk tercihte ön lisans ya da lisans bölümlerinden herhangi birine yerleşemeyen adaylar YKS tercih sonuçları ardından ÖSYM'nin duyuracağı yeni tarihlerde boş kalan kontenjanlara yerleştirilmek üzere başvuruda bulunacak.

EK TERCİH NEREDEN YAPILIR 2022?

Adaylar, tercihlerini bireysel olarak 24 Ağustos 2022 günü saat 10.00'dan itibaren ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifrelerini kullanarak elektronik ortamda yapabilecekler.

YKS EK TERCİH ÜCRETİ NE KADAR?

Ek yerleştirme tercih ücreti 30,00 TL olarak belirlendi.

Ek yerleştirme için tercih yapan adaylardan ek yerleştirme ücretini yatırmayanların, ek yerleştirme için yapmış oldukları tercihleri geçersiz sayılacak ve yerleştirme işlemine dahil edilmeyecektir.

Yatırılan yerleştirme ücretleri her ne sebeple olursa olsun iade edilmeyecek ve devredilmeyecektir.

ÖSYM Yönetim Kurulunun 14.01.2019 tarihli kararı gereği, şehit eşi, şehit çocuğu, gazi, gazi eşi ile gazi çocuklarından ek yerleştirme ücreti alınmayacaktır.

EK YERLEŞTİRME NEYE GÖRE YAPILIR?

Yükseköğretim programlarına kayıt işlemleri tamamlandıktan sonra boş kalan kontenjanlar üniversitelerce ÖSYM'ye bildirilecektir. Yükseköğretim programlarının 2022-YKS sonuçlarına göre yapılan genel yerleştirme sonunda boş kalan veya kaydolmama nedeniyle dolmayan kontenjanlarına ÖSYM tarafından merkezî olarak ek yerleştirme yapılacaktır.

Merkezî yerleştirmede bir yükseköğretim programına yerleştirilen adaylar, ek yerleştirme için başvuramayacaktır. Ek yerleştirmede; ön lisans ve lisans programlarına merkezî genel yerleştirmedeki en küçük puanlarının altında puanı olan aday yerleştirilmeyecektir. Kesin kayıt sonunda kontenjan açığı kalan programlara ön kayıtla öğrenci alınmayacaktır.

ARKADAŞINA GÖNDER
YKS ek tercih tarihleri ve kılavuzu: ÖSYM 2022 YKS ek tercihler zaman, nasıl yapılır ve başvuru ücreti ne kadar?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA