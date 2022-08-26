YKS ek tercih tarihleri ve kılavuzu: ÖSYM 2022 YKS ek tercihler zaman, nasıl yapılır ve başvuru ücreti ne kadar?

YKS EK TERCİH KILAVUZU YAYIMLANDI MI?

Üniversite sınavına giren adayların gündeminde bulunan YKS ek tercih kılavuzu henüz yayınlanmadı.

YKS EK TERCİH NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

ÖSYM YKS ek tercihleri için tarihleri henüz açıklamadı. Geçtiğimiz yıl 31 Ağustos'ta açıklanan tercih sonuçlarının ardından ek tercihler 20-23 Eylül tarihleri arasında alınmıştı.

Üniversite kayıtları ise 22 Ağustos itibariyle başlıyor.

Buna göre ilk tercihte ön lisans ya da lisans bölümlerinden herhangi birine yerleşemeyen adaylar YKS tercih sonuçları ardından ÖSYM'nin duyuracağı yeni tarihlerde boş kalan kontenjanlara yerleştirilmek üzere başvuruda bulunacak.

EK TERCİH NEREDEN YAPILIR 2022?

Adaylar, tercihlerini bireysel olarak 24 Ağustos 2022 günü saat 10.00'dan itibaren ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifrelerini kullanarak elektronik ortamda yapabilecekler.