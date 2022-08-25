YKS EK TERCİH KILAVUZU YAYIMLANDI MI?

YKS tercih sonuçlarının açıklanmasının ardından herhangi bir üniversiteye yerleşemeyen adaylar, YKS ek tercih kılavuzu için bekleyişe geçti. Ancak ÖSYM tarafından 2022 YKS ek tercih kılavuzu henüz yayınlanmadı.

YKS EK TERCİHLERİ BAŞLADI MI, NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), 2022 YKS ek tercih tarihleri için henüz açıklamada bulunmadı. Geçtiğimiz yıl YKS tercihleri, 31 Ağustos'ta açıklanmış ve YKS ek tercihleri de 20-23 Eylül tarihleri arasında alınmıştı.

Üniversite kayıtları, bu yıl 22 Ağustos Pazartesi günü itibarıyla başladı. İlk tercihte ön lisans ya da lisans bölümlerinden herhangi birine yerleşemeyen adaylar, ÖSYM'nin duyuracağı yeni tarihlerde boş kalan kontenjanlara yerleştirilmek üzere başvuruda bulunacak.