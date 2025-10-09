YKS EK TERCİH ÜNİVERSİTE KAYITLARI BAŞLIYOR! ÖSYM ile YKS ek tercih üniversite kayıtları ne zaman, hangi tarihte?

2025 YKS ek tercihlerinin ÖSYM ekranından ilan edilmesinin ardından kayıt hakkı kazanan adaylar üniversite ek kayıt tarihlerini sorgulamaya başladı. YÖK tarafında paylaşılan takvimle sonuçlar belli oldu. Peki, YKS ek tercih üniversite kayıtları ne zaman başlayacak?
ÖSYM tarafından gerçekleştirilen YKS 2025 ek yerleştirme sonuçları açıklandı.
Adaylar, "sonuc.osym.gov.tr" adresi üzerinden T.C. kimlik numarası ve şifreleriyle sonuçlarını görüntüleyebiliyor.
Yerleşen öğrenciler, ek tercih sürecinin ardından kayıt işlemlerini tamamlayarak 2025-2026 eğitim öğretim yılında üniversiteye adım atacak.
Yükseköğretim Kurulu (YÖK) ve ÖSYM tarafından yayımlanan takvime göre;
ek yerleştirme sonucunda bir programa kayıt hakkı kazanan adaylar için kayıtlar 10-17 Ekim 2025 tarihleri arasında yapılacak.
E-Devlet üzerinden elektronik kayıt işlemleri ise 10-12 Ekim 2025 tarihleri arasında gerçekleştirilebilecek.
E-Devlet kayıt işlemleri için adayların e-Devlet şifresi bulunması gerekiyor.
Kayıt işlemi sırasında sistem üzerinden "kayıt ol" butonuna tıklanarak bilgiler onaylanıyor.
E-Devlet'ten kayıt yapan adayların ayrıca üniversiteye gidip belge teslim etmesine gerek bulunmuyor.
Ek yerleştirme döneminde kayıt hakkı kazanan ancak belirtilen süre içinde kayıt yaptırmayan adaylar, bu haklarını kaybedecek.
Tarihleri kaçırmamak büyük önem taşıyor.