İlk adımda herhangi bir önlisans veya lisans programına yerleşemeyen adayların beklediği YKS ek tercih yap ekranı ÖSYM ile adayların erişimine sunulacak. Geçtiğimiz günlerde başlayan üniversite kayıtları ile birlikte YKS ek tercih tarihleri hakkında araştırmalar hız kazandı. ÖSYM AİS tercih ekranı sık sık ziyaret ediliyor. Peki, 2022 YKS ek tercih kılavuzu ile üniversite ek tercih ne zaman, nasıl yapılır? İşte yanıtlar…
YKS EK TERCİHLER NE ZAMAN?
ÖSYM üniversite ek tercih tarihleri için henüz açıklama yapmadı. Geçtiğimiz yıl 31 Ağustos'ta açıklanan tercih sonuçlarının ardından ek tercihler 20-23 Eylül tarihleri arasında alınmıştı.
Üniversite kayıtları ise 22 Ağustos itibarıyla başladı.
Buna göre ilk tercihte ön lisans ya da lisans bölümlerinden herhangi birine yerleşemeyen adaylar YKS tercih sonuçları ardından ÖSYM'nin duyuracağı yeni tarihlerde boş kalan kontenjanlara yerleştirilmek üzere başvuruda bulunacak.
YKS ek tercih ÖSYM başvurularının üniversite kayıtlarının tamamlaması ardından alınması bekleniyor.
Yükseköğretim programlarına kayıt işlemleri tamamlandıktan sonra boş kalan kontenjanlar üniversitelerce ÖSYM'ye bildirilecektir. Yükseköğretim programlarının 2022-YKS sonuçlarına göre yapılan genel yerleştirme sonunda boş kalan veya kaydolmama nedeniyle dolmayan kontenjanlarına ÖSYM tarafından merkezî olarak ek yerleştirme yapılacaktır.
Merkezî yerleştirmede bir yükseköğretim programına yerleştirilen adaylar, ek yerleştirme için başvuramayacaktır. Ek yerleştirmede; ön lisans ve lisans programlarına merkezî genel yerleştirmedeki en küçük puanlarının altında puanı olan aday yerleştirilmeyecektir. Kesin kayıt sonunda kontenjan açığı kalan programlara ön kayıtla öğrenci alınmayacaktır.
YKS EK TERCİH KILAVUZU YAYIMLANDI MI?
Üniversite sınavına giren adayların gündeminde bulunan YKS 2. tercih kılavuzu henüz yayınlanmadı.
Yayımlandığı takdirde adaylar kılavuza ÖSYM'nin resmi internet adresi üzerinden ulaşabilecek.
YKS EK TERCİH ÜCRETİ NE KADAR?
Ek yerleştirme tercih ücreti 30,00 TL olarak belirlendi.
Ek yerleştirme için tercih yapan adaylardan ek yerleştirme ücretini yatırmayanların, ek yerleştirme için yapmış oldukları tercihleri geçersiz sayılacak ve yerleştirme işlemine dahil edilmeyecektir.
Yatırılan yerleştirme ücretleri her ne sebeple olursa olsun iade edilmeyecek ve devredilmeyecektir.
ÖSYM Yönetim Kurulunun 14.01.2019 tarihli kararı gereği, şehit eşi, şehit çocuğu, gazi, gazi eşi ile gazi çocuklarından ek yerleştirme ücreti alınmayacaktır.