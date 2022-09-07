Haberler Yaşam Haberleri YKS EK TERCİH YAPMA EKRANI | ÖSYM AİS ile 2022 YKS ek tercih başvuru kılavuzu boş kontenjanlar ile başvuru nereden, nasıl yapılır, ücreti ne kadar, ne zaman ödenecek?
Giriş Tarihi: 7.9.2022 19:27 Son Güncelleme: 7.9.2022 19:33

YKS EK TERCİH YAPMA EKRANI | ÖSYM AİS ile 2022 YKS ek tercih başvuru kılavuzu boş kontenjanlar ile başvuru nereden, nasıl yapılır, ücreti ne kadar, ne zaman ödenecek?

“YKS 2. tercihler” için üniversite adaylarının merak bekleyişi bugün son buldu ve ÖSYM ais üzerinden tercih başvurusu yapma ekranı açıldı. Bu son dakika gelişmesinin ardından üniversitelerin 2 ve 4 yıllık bölümlerindeki boş kontenjanlara başvuruda bulunmak isteyenler “YKS ek tercih yapma ekranı” için ÖSYM 2022 YKS ek tercih başvuru kılavuzu boş kontenjanlar ile başvuru nereden, nasıl yapılır, ücreti ne kadar, ne zaman ödenecek? sorularına yoğun olarak yanıt aramaya başladı. ÖSYM ais ile YKS ek tercih başvuru kılavuzu boş kontenjanlar ile başvuru nereden, nasıl yapılır, ücreti ne kadar, ne zaman ödenecek? sorularının yanıtları ve tüm bilgiler.

YKS EK TERCİH YAPMA EKRANI | ÖSYM AİS ile 2022 YKS ek tercih başvuru kılavuzu boş kontenjanlar ile başvuru nereden, nasıl yapılır, ücreti ne kadar, ne zaman ödenecek?

ÖSYM tarafından üniversite yerleştirme sonuçlarının açıklanmasının ardından YÖK tarafında belirlenen 2 ve 4 yıllık bölümlerde boş kalan kontenjanlara başvuruda bulunmak isteyen adaylar "YKS ek tercih yapma ekranı" için ÖSYM 2022 YKS ek tercih başvuru kılavuzu boş kontenjanlar ile başvuru nereden, nasıl yapılır, ücreti ne kadar, ne zaman ödenecek? soruları üzerinden bilgi araştırmalarını sürdürüyor. YKS ek tercih yapma ekranı ve boş kontenjan kılavuzu bilgilerine bu başlık altından erişebilirsiniz.

YKS EK TERCİH YAPMA EKRANI VE BOŞ KONTENJANLAR KILAVUZU

ÖSYM AİS ile YKS 2. tercih başvuru ekranı, boş kontenjanlar kılavuzu tüm detaylar şöyle;

YKS EK TERCİH YAPMA EKRANI | ÖSYM AİS ile 2022 YKS ek tercih başvuru kılavuzu boş kontenjanlar ile başvuru nereden, nasıl yapılır, ücreti ne kadar, ne zaman ödenecek?

YKS EK YERLEŞTİRME NEYE GÖRE YAPILIR?

Yükseköğretim programlarına kayıt işlemleri tamamlandıktan sonra boş kalan kontenjanlar üniversitelerce ÖSYM'ye bildirilecektir. Yükseköğretim programlarının 2022-YKS sonuçlarına göre yapılan genel yerleştirme sonunda boş kalan veya kaydolmama nedeniyle dolmayan kontenjanlarına ÖSYM tarafından merkezî olarak ek yerleştirme yapılacaktır.

YKS EK TERCİH YAPMA EKRANI | ÖSYM AİS ile 2022 YKS ek tercih başvuru kılavuzu boş kontenjanlar ile başvuru nereden, nasıl yapılır, ücreti ne kadar, ne zaman ödenecek?

YKS EK TERCİHLER NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

YKS ek tercihler için beklenen açıklama YÖK tarafından yapıldı. Açıklamaya göre YKS ek tercih takvimi şöyle belirlendi;

  • YKS EK YERLEŞTİRME TERCİHLERİ: 7 Eylül - 13 Eylül
  • YKS EK YERLEŞTİRME İÇİN ÜCRET ÖDEMELERİ: 14 Eylül
  • YKS EK YERLEŞTİRME ELEKTRONİK KAYITLARI: 25 Eylül - 28 Eylül
  • YKS ÜNİVERSİTEDE EK YERLEŞTİRME KAYITLARI: 26 Eylül - 30 Eylül

Üniversite kayıtları ise 22 Ağustos itibariyle başlamıştı.

YKS EK TERCİH YAPMA EKRANI | ÖSYM AİS ile 2022 YKS ek tercih başvuru kılavuzu boş kontenjanlar ile başvuru nereden, nasıl yapılır, ücreti ne kadar, ne zaman ödenecek?

YKS EK TERCİHLERİ BAŞVURU EKRANI

Aşağıda yer alan linke tıklayarak başvuru ekranının açılmasından itibaren tercih işlemleriniz yapabilirsiniz.

YKS EK TERCİHLERİ BAŞVURUSU YAPMAK İÇİN TIKLAYINIZ...

YKS EK TERCİH YAPMA EKRANI | ÖSYM AİS ile 2022 YKS ek tercih başvuru kılavuzu boş kontenjanlar ile başvuru nereden, nasıl yapılır, ücreti ne kadar, ne zaman ödenecek?

YKS EK TERCİH ÜCRETİ NE KADAR?

YKS Ek yerleştirme tercih ücreti 30,00 TL olarak belirlendi.

Ek yerleştirme için tercih yapan adaylardan ek yerleştirme ücretini yatırmayanların, ek yerleştirme için yapmış oldukları tercihleri geçersiz sayılacak ve yerleştirme işlemine dahil edilmeyecektir.

YKS EK TERCİH YAPMA EKRANI | ÖSYM AİS ile 2022 YKS ek tercih başvuru kılavuzu boş kontenjanlar ile başvuru nereden, nasıl yapılır, ücreti ne kadar, ne zaman ödenecek?

Yatırılan yerleştirme ücretleri her ne sebeple olursa olsun iade edilmeyecek ve devredilmeyecektir.

ÖSYM Yönetim Kurulunun 14.01.2019 tarihli kararı gereği, şehit eşi, şehit çocuğu, gazi, gazi eşi ile gazi çocuklarından ek yerleştirme ücreti alınmayacaktır.

YKS EK TERCİH KILAVUZU YAYIMLANDI MI?

2022 YKS ek tercih kılavuzu henüz yayımlandı. Aşağıdaki linke tıklayarak ÖSYM üzerinden 2022 YKS ek tercih kılavuzu ve boş kontenjanlar bilgisine erişebilirsiniz.

YKS EK TERCİH KILAVUZU İÇİN TIKLAYINIZ

YKS EK TERCİH YAPMA EKRANI | ÖSYM AİS ile 2022 YKS ek tercih başvuru kılavuzu boş kontenjanlar ile başvuru nereden, nasıl yapılır, ücreti ne kadar, ne zaman ödenecek?

YKS EK TERCİH TABAN PUANLARI VE BOŞ KONTENJANLAR 2022

osym.gov.tr adresinden ilk tercih işlemlerinde paylaşılan üniversite taban puanları ek yerleştirmeler için de geçerli olacak.

Ancak sadece boş kontenjanları kalan bölümler ve üniversiteleri tercih edilebilecek.

YKS TABAN PUANLARI 2022 İÇİN TIKLAYINIZ

YKS EK TERCİH YAPMA EKRANI | ÖSYM AİS ile 2022 YKS ek tercih başvuru kılavuzu boş kontenjanlar ile başvuru nereden, nasıl yapılır, ücreti ne kadar, ne zaman ödenecek?

YKS 2. TERCİH HAKKINDA MERAK EDİLENLER

ÖSYM kılavuzu ile paylaşılan bilgiler şöyle:

Yükseköğretim programlarına kayıt işlemleri tamamlandıktan sonra boş kalan kontenjanlar üniversitelerce ÖSYM'ye bildirilecektir. Yükseköğretim programlarının 2022-YKS sonuçlarına göre yapılan genel yerleştirme sonunda boş kalan veya kaydolmama nedeniyle dolmayan kontenjanlarına ÖSYM tarafından merkezî olarak ek yerleştirme yapılacaktır.

YKS EK TERCİH YAPMA EKRANI | ÖSYM AİS ile 2022 YKS ek tercih başvuru kılavuzu boş kontenjanlar ile başvuru nereden, nasıl yapılır, ücreti ne kadar, ne zaman ödenecek?

Yükseköğretim programlarına kayıt işlemleri tamamlandıktan sonra boş kalan kontenjanlar üniversitelerce ÖSYM'ye bildirilecektir. Yükseköğretim programlarının 2022-YKS sonuçlarına göre yapılan genel yerleştirme sonunda boş kalan veya kaydolmama nedeniyle dolmayan kontenjanlarına ÖSYM tarafından merkezî olarak ek yerleştirme yapılacaktır.

YKS EK TERCİH YAPMA EKRANI | ÖSYM AİS ile 2022 YKS ek tercih başvuru kılavuzu boş kontenjanlar ile başvuru nereden, nasıl yapılır, ücreti ne kadar, ne zaman ödenecek?

Merkezî yerleştirmede bir yükseköğretim programına yerleştirilen adaylar, ek yerleştirme için başvuramayacaktır. Ek yerleştirmede; ön lisans ve lisans programlarına merkezî genel yerleştirmedeki en küçük puanlarının altında puanı olan aday yerleştirilmeyecektir. Kesin kayıt sonunda kontenjan açığı kalan programlara ön kayıtla öğrenci alınmayacaktır.

ARKADAŞINA GÖNDER
YKS EK TERCİH YAPMA EKRANI | ÖSYM AİS ile 2022 YKS ek tercih başvuru kılavuzu boş kontenjanlar ile başvuru nereden, nasıl yapılır, ücreti ne kadar, ne zaman ödenecek?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA