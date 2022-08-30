YKS EK TERCİHLER ne zaman başlayacak, başladı mı? ÖSYM takvimi ile 2022 YKS 2. ek tercih başlama tarihi ne zaman, kılavuz yayınlandı mı?

ÖSYM tarafından 2022 YKS tercih sonuçlarının duyurulmasının ardından boş kalan kontenjanlar için yapılacak olan YKS ek tercihlerine başvuruda bulunmak isteyenler YKS ek tercihler ne zaman başlayacak, başladı mı? soruları üzerinden bilgi sahibi olmak adına araştırmalarına devam ediyor.

SON DAKİKA: YKS EK TERCİHLER NE ZAMAN BAŞLAYACAK, BAŞLADI MI?

ÖSYM ile YKS 2. Tercihler başlama tarihi ve tüm bilgiler şöyle;