Haberler Yaşam Haberleri YKS ek tercihler ne zaman başlayacak, başladı mı? ÖSYM takvimi ile 2022 YKS ek tercih başlama tarihi ne zaman, kılavuz yayınlandı mı?
Giriş Tarihi: 30.8.2022 20:34 Son Güncelleme: 30.8.2022 20:34

YKS ek tercihler ne zaman başlayacak, başladı mı? ÖSYM takvimi ile 2022 YKS ek tercih başlama tarihi ne zaman, kılavuz yayınlandı mı?

2022 YKS tercih sonuçlarının açıklanmasının ardından açıkta kalan kontenjanlara yerleşmek isteyen adaylar merakla YKS ek tercihler ne zaman başlayacak, başladı mı? sorusuna yanıt aramaya devam ediyor. ÖSYM ile YKS ek tercihler ne zaman başlayacak, başladı mı? sorularının yanıtları ve tüm detaylar.

YKS ek tercihler ne zaman başlayacak, başladı mı? ÖSYM takvimi ile 2022 YKS ek tercih başlama tarihi ne zaman, kılavuz yayınlandı mı?

ÖSYM tarafından 2022 YKS tercih sonuçlarının duyurulmasının ardından boş kalan kontenjanlar için yapılacak olan YKS ek tercihlerine başvuruda bulunmak isteyenler YKS ek tercihler ne zaman başlayacak, başladı mı? soruları üzerinden bilgi sahibi olmak adına araştırmalarına devam ediyor.

SON DAKİKA: YKS EK TERCİHLER NE ZAMAN BAŞLAYACAK, BAŞLADI MI?

ÖSYM ile YKS 2. Tercihler başlama tarihi ve tüm bilgiler şöyle;

YKS ek tercihler ne zaman başlayacak, başladı mı? ÖSYM takvimi ile 2022 YKS ek tercih başlama tarihi ne zaman, kılavuz yayınlandı mı?

YKS EK TERCİHLERİ NE ZAMAN YAPILACAK?

YKS ek tercihlerinin ne zaman yapılacağı hakkında henüz bir açıklama yapılmadı. Geçtiğimiz yıl YKS tercih sonuçları 31 Ağustos 2021 tarihinde açıklanmış ek tercihler ise 20-23 Eylül 2021 tarihleri arasında alınmıştı.

YKS ek tercihler ne zaman başlayacak, başladı mı? ÖSYM takvimi ile 2022 YKS ek tercih başlama tarihi ne zaman, kılavuz yayınlandı mı?

Üniversite kayıtları 22-26 Ağustos 2022 tarihleri arasında tamamlandı. Elektronik kayıtlar ise 22-24 Ağustos 2022 tarihleri arasında yapıldı.

Kayıt sonrası belirlenecek olan kontenjan sayısına göre ek tercih tarihleri ÖSYM'nin yayınlayacağı tercih kılavuzu ile belli olacak.

YKS ek tercihler ne zaman başlayacak, başladı mı? ÖSYM takvimi ile 2022 YKS ek tercih başlama tarihi ne zaman, kılavuz yayınlandı mı?

YKS EK YERLEŞTİRME NASIL YAPILACAK?

Yükseköğretim programlarına kayıt işlemleri tamamlandıktan sonra boş kalan kontenjanlar üniversitelerce ÖSYM'ye bildirilecektir. Yükseköğretim programlarının 2022-YKS sonuçlarına göre yapılan genel yerleştirme sonunda boş kalan veya kaydolmama nedeniyle dolmayan kontenjanlarına ÖSYM tarafından merkezî olarak ek yerleştirme yapılacaktır.

YKS ek tercihler ne zaman başlayacak, başladı mı? ÖSYM takvimi ile 2022 YKS ek tercih başlama tarihi ne zaman, kılavuz yayınlandı mı?

Merkezî yerleştirmede bir yükseköğretim programına yerleştirilen adaylar, ek yerleştirme için başvuramayacaktır. Ek yerleştirmede; ön lisans ve lisans programlarına merkezî genel yerleştirmedeki en küçük puanlarının altında puanı olan aday yerleştirilmeyecektir. Kesin kayıt sonunda kontenjan açığı kalan programlara ön kayıtla öğrenci alınmayacaktır.

YKS ek tercihler ne zaman başlayacak, başladı mı? ÖSYM takvimi ile 2022 YKS ek tercih başlama tarihi ne zaman, kılavuz yayınlandı mı?

Ek yerleştirme tercih ücreti 30,00 TL olacaktır. Ek yerleştirme için tercih yapan adaylardan ek yerleştirme ücretini yatırmayanların ek yerleştirme için yapmış oldukları tercihleri geçersiz sayılacak ve yerleştirme işlemine dahil edilmeyecektir. Yatırılan yerleştirme ücretleri her ne sebeple olursa olsun iade edilmeyecek ve devredilmeyecektir.

YKS ek tercihler ne zaman başlayacak, başladı mı? ÖSYM takvimi ile 2022 YKS ek tercih başlama tarihi ne zaman, kılavuz yayınlandı mı?

ÖSYM Yönetim Kurulunun 14.01.2019 tarihli kararı gereği, şehit eşi, şehit çocuğu, gazi, gazi eşi ile gazi çocuklarından ek yerleştirme ücreti alınmayacaktır.

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YKS ek tercihler ne zaman başlayacak, başladı mı? ÖSYM takvimi ile 2022 YKS ek tercih başlama tarihi ne zaman, kılavuz yayınlandı mı?
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