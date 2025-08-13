Haberler Yaşam Haberleri YKS ek tercihler ne zaman? Gözler ÖSYM'de! 2025 YKS üniversite ek tercih kılavuzu yayınlandı mı?
Giriş Tarihi: 13.8.2025 11:48

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2025-YKS) tercih süreci sona eriyor. YKS tercihleri 1-13 Ağustos 2025 tarihleri arasında gerçekleşirken, adaylar ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden tercih sonuçları için sorgulama yapabilecek. Tercih sonuçlarının ilan edilmesiyle birlikte YKS ek tercih süreci başlayacak. Peki, YKS ek tercihler ne zaman? İşe, detaylar...

YKS yerleştirme sonuçları bekleniyor. Geçtiğimiz sene YKS yerleştirme sonuçları 13 Ağustos 2024'te ilan edilmiş, ardından ek yerleştirme kılavuzu ise 6 Eylül'de adayların erişimine açılmıştı. Yerleştirme sonuçları, internet (https://sonuc.osym.gov.tr) ve mobil uygulaması aracılığıyla adaylara duyurulacak. Peki, YKS ek tercihler ne zaman? ÖSYM ile 2025 YKS üniversite ek tercih kılavuzu yayınlandı mı? İşte, detaylar...

YKS EK TERCİHLER NE ZAMAN?

Üniversite ek tercih tarihleri henüz belli değil. Tercih kılavuzu yerleştirme sonuçlarının açıklanmasının ardından yayınlanacak.

YKS EK TERCİH KILAVUZU YAYIMLANDI MI?

Geçtiğimiz sene YKS yerleştirme sonuçları 13 Ağustos 2024 tarihinde açıklanmış, ÖSYM tarafından ek yerleştirme kılavuzu ise 6 Eylül'de yayınlanmıştır. Ek tercihle 6-11 Eylül 2024 tarihleri arasında kabul edilmiştir.

Buna göre, bu sene de ek tercih sürecinin Eylül ayı içerisinde gerçekleştirilmesi bekleniyor.

