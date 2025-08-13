YKS ek tercihler ne zaman? Gözler ÖSYM’de! 2025 YKS üniversite ek tercih kılavuzu yayınlandı mı?

YKS yerleştirme sonuçları bekleniyor. Geçtiğimiz sene YKS yerleştirme sonuçları 13 Ağustos 2024'te ilan edilmiş, ardından ek yerleştirme kılavuzu ise 6 Eylül'de adayların erişimine açılmıştı. Yerleştirme sonuçları, internet (https://sonuc.osym.gov.tr) ve mobil uygulaması aracılığıyla adaylara duyurulacak. Peki, YKS ek tercihler ne zaman? ÖSYM ile 2025 YKS üniversite ek tercih kılavuzu yayınlandı mı? İşte, detaylar...