YKS tercih sonuçlarının ÖSYM tarafından duyurulması sonrasında boş kalan kontenjanlar için şansını denemek isteyen üniversite adayları YÖK tarafından yapılacak son dakika açıklaması için detayları öğrenmek isteyerek YKS ek tercihler ne zaman, belli oldu mu, sonuç açıklanma tarihi belli mi? soruları üzerinden araştırmalarını sürdürüyor.

YKS EK TERCİHLER NE ZAMAN, BELLİ OLDU MU, SONUÇ AÇIKLANMA TARİHİ BELLİ Mİ?

YKS ek tercihler ne zaman başlıyor? sorusu yanıtları ve YÖK tarafından paylaşılan tüm bilgiler şöyle;