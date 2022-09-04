YKS tercih sonuçlarının ÖSYM tarafından duyurulması sonrasında boş kalan kontenjanlar için şansını denemek isteyen üniversite adayları YÖK tarafından yapılacak son dakika açıklaması için detayları öğrenmek isteyerek YKS ek tercihler ne zaman, belli oldu mu, sonuç açıklanma tarihi belli mi? soruları üzerinden araştırmalarını sürdürüyor.
YKS ek tercihler ne zaman başlıyor? sorusu yanıtları ve YÖK tarafından paylaşılan tüm bilgiler şöyle;
Adaylar, tercihlerini bireysel olarak 24 Ağustos 2022 günü saat 10.00'dan itibaren ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifrelerini kullanarak elektronik ortamda yapabilecekler.
YKS ek tercihler için beklenen açıklama YÖK tarafında yapıldı. Açıklamaya göre YKS ek tercih takvimi şöyle belirlendi;
Üniversite kayıtları ise 22 Ağustos itibariyle başlamıştı.
Ek yerleştirme tercih ücreti 30,00 TL olarak belirlendi.
Ek yerleştirme için tercih yapan adaylardan ek yerleştirme ücretini yatırmayanların, ek yerleştirme için yapmış oldukları tercihleri geçersiz sayılacak ve yerleştirme işlemine dahil edilmeyecektir.
Yatırılan yerleştirme ücretleri her ne sebeple olursa olsun iade edilmeyecek ve devredilmeyecektir.
ÖSYM Yönetim Kurulunun 14.01.2019 tarihli kararı gereği, şehit eşi, şehit çocuğu, gazi, gazi eşi ile gazi çocuklarından ek yerleştirme ücreti alınmayacaktır.
Yükseköğretim programlarına kayıt işlemleri tamamlandıktan sonra boş kalan kontenjanlar üniversitelerce ÖSYM'ye bildirilecektir. Yükseköğretim programlarının 2022-YKS sonuçlarına göre yapılan genel yerleştirme sonunda boş kalan veya kaydolmama nedeniyle dolmayan kontenjanlarına ÖSYM tarafından merkezî olarak ek yerleştirme yapılacaktır.
YKS EK TERCİH KILAVUZU YAYIMLANDI MI?
2022 YKS ek tercih kılavuzu henüz yayımlanmadı. ÖSYM tarafından ilerleyen günlerde yayımlanması bekleniyor.
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