Haberler Yaşam Haberleri YKS ek tercihleri başladı mı? | ÖSYM ile YKS ek tercih ne zaman başlıyor, kılavuzu yayımlandı mı, ücreti ne kadar, ne zaman yatırılacak 2022?
Giriş Tarihi: 6.9.2022 23:38 Son Güncelleme: 6.9.2022 23:48

YKS ek tercihleri başladı mı? | ÖSYM ile YKS ek tercih ne zaman başlıyor, kılavuzu yayımlandı mı, ücreti ne kadar, ne zaman yatırılacak 2022?

ÖSYM tarafından 2022 üniversite tercih sonuçlarının açıklanmasının ardından yüksek öğretim kurumlarının 2 ve 4 yıllık bölümlerinde boş kalan kontenjanlar için başvuruda bulunarak şansını denemek isteyenler “YKS ek tercihleri” ile ilgili bilgilere erişmek isteyerek 2022 YKS ek tercihleri başladı mı, ne zaman başlıyor, kılavuzu yayımlandı mı, ücreti ne kadar, ne zaman yatırılacak?” şeklindeki sorular üzerinden bilgi sahibi olmaya çalışıyor. ÖSYM ile 2022 YKS ek tercihleri başladı mı, ne zaman başlıyor, kılavuzu yayımlandı mı, ücreti ne kadar, ne zaman yatırılacak? sorularının cevapları ve tüm detaylar.

YKS ek tercihleri başladı mı? | ÖSYM ile YKS ek tercih ne zaman başlıyor, kılavuzu yayımlandı mı, ücreti ne kadar, ne zaman yatırılacak 2022?

"YKS ek tercihleri" üniversite adaylarının gündeminde yer almaya devam ediyor. Yüksek öğretim kurumlarının 2 ve 4 yıllık bölümlerinde bulunan boş kontenjanlara başvuruda bulunmak isteyen adaylar ÖSYM ile "YKS ek tercihleri" ile ilgili bilgilere erişmek isteyerek 2022 YKS ek tercihleri başladı mı, ne zaman başlıyor, kılavuzu yayımlandı mı, ücreti ne kadar, ne zaman yatırılacak?" şeklindeki sorulara cevap aramayı yoğun olarak sürdürüyor.

YKS EK TERCİHLERİ BAŞLADI MI, NE ZAMAN BAŞLIYOR, KILAVUZU YAYIMLANDI MI?

ÖSYM ile 2022 YKS ek tercih başvuru yapma ekranı detayları ve tüm merak edilen bilgiler şöyle;

YKS ek tercihleri başladı mı? | ÖSYM ile YKS ek tercih ne zaman başlıyor, kılavuzu yayımlandı mı, ücreti ne kadar, ne zaman yatırılacak 2022?

YKS EK YERLEŞTİRME NEYE GÖRE YAPILIR?

Yükseköğretim programlarına kayıt işlemleri tamamlandıktan sonra boş kalan kontenjanlar üniversitelerce ÖSYM'ye bildirilecektir. Yükseköğretim programlarının 2022-YKS sonuçlarına göre yapılan genel yerleştirme sonunda boş kalan veya kaydolmama nedeniyle dolmayan kontenjanlarına ÖSYM tarafından merkezî olarak ek yerleştirme yapılacaktır.

YKS ek tercihleri başladı mı? | ÖSYM ile YKS ek tercih ne zaman başlıyor, kılavuzu yayımlandı mı, ücreti ne kadar, ne zaman yatırılacak 2022?

YKS EK TERCİHLER NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

YKS ek tercihler için beklenen açıklama YÖK tarafından yapıldı. Açıklamaya göre YKS ek tercih takvimi şöyle belirlendi;

  • YKS EK YERLEŞTİRME TERCİHLERİ: 7 Eylül - 13 Eylül
  • YKS EK YERLEŞTİRME İÇİN ÜCRET ÖDEMELERİ: 14 Eylül
  • YKS EK YERLEŞTİRME ELEKTRONİK KAYITLARI: 25 Eylül - 28 Eylül
  • YKS ÜNİVERSİTEDE EK YERLEŞTİRME KAYITLARI: 26 Eylül - 30 Eylül

Üniversite kayıtları ise 22 Ağustos itibariyle başlamıştı.

YKS ek tercihleri başladı mı? | ÖSYM ile YKS ek tercih ne zaman başlıyor, kılavuzu yayımlandı mı, ücreti ne kadar, ne zaman yatırılacak 2022?

YKS EK TERCİHLERİ BAŞVURU EKRANI

Aşağıda yer alan linke tıklayarak başvuru ekranının açılmasından itibaren tercih işlemleriniz yapabilirsiniz.

YKS EK TERCİHLERİ BAŞVURUSU YAPMAK İÇİN TIKLAYINIZ...

YKS ek tercihleri başladı mı? | ÖSYM ile YKS ek tercih ne zaman başlıyor, kılavuzu yayımlandı mı, ücreti ne kadar, ne zaman yatırılacak 2022?

YKS EK TERCİH ÜCRETİ NE KADAR?

YKS Ek yerleştirme tercih ücreti 30,00 TL olarak belirlendi.

Ek yerleştirme için tercih yapan adaylardan ek yerleştirme ücretini yatırmayanların, ek yerleştirme için yapmış oldukları tercihleri geçersiz sayılacak ve yerleştirme işlemine dahil edilmeyecektir.

YKS ek tercihleri başladı mı? | ÖSYM ile YKS ek tercih ne zaman başlıyor, kılavuzu yayımlandı mı, ücreti ne kadar, ne zaman yatırılacak 2022?

Yatırılan yerleştirme ücretleri her ne sebeple olursa olsun iade edilmeyecek ve devredilmeyecektir.

ÖSYM Yönetim Kurulunun 14.01.2019 tarihli kararı gereği, şehit eşi, şehit çocuğu, gazi, gazi eşi ile gazi çocuklarından ek yerleştirme ücreti alınmayacaktır.

YKS EK TERCİH KILAVUZU YAYIMLANDI MI?

2022 YKS ek tercih kılavuzu henüz yayımlanmadı. ÖSYM tarafından yayımlanması bekleniyor.

YKS ek tercihleri başladı mı? | ÖSYM ile YKS ek tercih ne zaman başlıyor, kılavuzu yayımlandı mı, ücreti ne kadar, ne zaman yatırılacak 2022?

YKS EK TERCİH TABAN PUANLARI VE BOŞ KONTENJANLAR 2022

osym.gov.tr adresinden ilk tercih işlemlerinde paylaşılan üniversite taban puanları ek yerleştirmeler için de geçerli olacak.

Ancak sadece boş kontenjanları kalan bölümler ve üniversiteleri tercih edilebilecek.

YKS TABAN PUANLARI 2022 İÇİN TIKLAYINIZ

YKS ek tercihleri başladı mı? | ÖSYM ile YKS ek tercih ne zaman başlıyor, kılavuzu yayımlandı mı, ücreti ne kadar, ne zaman yatırılacak 2022?

YKS 2. TERCİH HAKKINDA MERAK EDİLENLER

ÖSYM kılavuzu ile paylaşılan bilgiler şöyle:

Yükseköğretim programlarına kayıt işlemleri tamamlandıktan sonra boş kalan kontenjanlar üniversitelerce ÖSYM'ye bildirilecektir. Yükseköğretim programlarının 2022-YKS sonuçlarına göre yapılan genel yerleştirme sonunda boş kalan veya kaydolmama nedeniyle dolmayan kontenjanlarına ÖSYM tarafından merkezî olarak ek yerleştirme yapılacaktır.

YKS ek tercihleri başladı mı? | ÖSYM ile YKS ek tercih ne zaman başlıyor, kılavuzu yayımlandı mı, ücreti ne kadar, ne zaman yatırılacak 2022?

Yükseköğretim programlarına kayıt işlemleri tamamlandıktan sonra boş kalan kontenjanlar üniversitelerce ÖSYM'ye bildirilecektir. Yükseköğretim programlarının 2022-YKS sonuçlarına göre yapılan genel yerleştirme sonunda boş kalan veya kaydolmama nedeniyle dolmayan kontenjanlarına ÖSYM tarafından merkezî olarak ek yerleştirme yapılacaktır.

YKS ek tercihleri başladı mı? | ÖSYM ile YKS ek tercih ne zaman başlıyor, kılavuzu yayımlandı mı, ücreti ne kadar, ne zaman yatırılacak 2022?

Merkezî yerleştirmede bir yükseköğretim programına yerleştirilen adaylar, ek yerleştirme için başvuramayacaktır. Ek yerleştirmede; ön lisans ve lisans programlarına merkezî genel yerleştirmedeki en küçük puanlarının altında puanı olan aday yerleştirilmeyecektir. Kesin kayıt sonunda kontenjan açığı kalan programlara ön kayıtla öğrenci alınmayacaktır.

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YKS ek tercihleri başladı mı? | ÖSYM ile YKS ek tercih ne zaman başlıyor, kılavuzu yayımlandı mı, ücreti ne kadar, ne zaman yatırılacak 2022?
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