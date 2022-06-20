YKS gözetmen ücreti ne zaman yatacak? YKS 2022 görevli ücretleri ile üniversite sınavı gözetmen ücretleri ne kadar, kaç TL?

YKS görevli ücretleri 2022 listesi ÖSYM tarafından belirleniyor. Geçtiğimiz hafta sonunda gerçekleşen üniversite sınavı ardından ödeme bilgilerine ulaşmak isteyen gözetmen öğretmenler soruyor: YKS gözetmen ücreti ne zaman yatacak? Gözetmenlerin yanı sıra sınav salonlarının haricinde görev alanlar da ödemelerini bekliyor. Peki, 2022 YKS gözetmen ücretleri ne kadar, kaç TL? İşte, YKS gözetmen ücreti ödeme tarihi…
YKS GÖZETMEN ÜCRETİ NE ZAMAN YATACAK?
ÖSYM tarafından yapılan sınavların ücretleri çok geçmeden öğretmenlerin hesaplarına yatırılıyor. 2022 YKS sınavında da öğretmen sınav görevli ücretlerinin en geç 1 hafta içinde yatırılması bekleniyor. Sınav 19 Haziran'da sona erecek. YKS sınav görevli ücretlerinin de 26 Haziran'a kadar hesaplara yatması bekleniyor.
ÖSYM (Tavan Ücret)-15 Bina Sınav Sorumlu Yard. Brüt:397 TL Net: 396,68 TL
ÖSYM (Tavan Ücret)-15 Bina Yöneticisi Brüt:397 TL Net:396,68 TL
ÖSYM (Tavan Ücret)-Bina Yönetici Yardımcısı Brüt:357 TL Net:317,35 TL
ÖSYM (Tavan Ücret)-Salon Başkanı Brüt:357 TL Net:317,35 TL
ÖSYM (Tavan Ücret)-Gözetmen Brüt:317 TL Net:277,68 TL
ÖSYM (Tavan Ücret)-Yedek Gözetmen Brüt:278 TL Net:238,01 TL
ÖSYM (Tavan Ücret)-Engelli Gözetmen Brüt:436 TL Net: 396,68 TL