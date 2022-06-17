Giriş Tarihi: 17.6.2022 09:02

YKS günü toplu yaşıma ücretsiz mi? 18-19 Haziran 2022 YKS sınavında ulaşım ücretsiz mi; metro, metrobüs, otobüs bedava mı?

18-19 Haziran 2022 tarihlerinde düzenlenecek olan üniversite sınavına sayılı saatler kaldı. Milyonlarca kişi hayalini kurduğu üniversiteye adım atabilmek için bu hafta sonu üç oturumda düzenlenecek olan testlerde ter dökecek. Sınav esnasında adayların yanlarında sınav giriş belgelerini bulundurmaları gerekirken öte yandan bazı konular da araştırılanlar arasında yerini alıyor. Örneğin; “YKS günü toplu yaşıma ücretsiz mi? 18-19 Haziran 2022 YKS sınavında ulaşım ücretsiz mi; metro, metrobüs, otobüs bedava mı?” sorularının yanıtlarını öğrenmek isteyenler internet üzerinden sorgulamalarına şimdiden başladılar. Konu ile ilgili ise resmi açıklamalar ise belediyelerden geldi.

"YKS günü toplu yaşıma ücretsiz mi?" sorusunun yanıtı şimdiden araştırılmaya başlandı. Bu hafta sonu milyonlarca kişi üniversite sınavına katılım gösterecek. Sınav binalarına ulaşımın sağlanabilmesi nedeniyle toplu taşıma kullanacak olanlar için belediyelerden resmi açıklamalar yapıldı. Peki; YKS günü toplu yaşıma ücretsiz mi? 18-19 Haziran 2022 YKS sınavında ulaşım ücretsiz mi; metro, metrobüs, otobüs bedava mı?

18-19 HAZİRAN İSTANBUL'DA TOPLU TAŞIMA BEDAVA MI? İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan açıklamada; Her iki sınav için geçerli olacak ücretsiz toplu ulaşımdan faydalanmak isteyenlerin sınav belgeleri veya görevli belgelerini göstermeleri yeterli olacak. Sınav başlangıcının 2 saat öncesinden başlayan ücretsiz ulaşım imkanı, sınav bitişinin 2 saat sonrasına kadar devam edecek.