YKS ne zaman yapılacak, bu hafta sonu mu? YKS saat kaçta başlıyor, kaçta bitiyor? 2022 TYT AYT, YDS kaç dakika, saat kaçta başlayacak? ÖSYM açıklama!

Temel Yeterlilik Testi, Alan Yeterlilik Testi, Yabancı Dil Testi şeklinde olmak üzere toplamda üç oturumda ÖSYM tarafından düzenlenecek olan üniversite sınavına sayılı günler kaldı. Milyonlarca katılımcı bu kapsamda; "YKS ne zaman yapılacak, bu hafta sonu mu? TYT, AYT, YDT Üniversite sınavı YKS saat kaçta başlayacak ve bitecek?" sorularına yanıt ararken oturum bilgileri ve sınav giriş yerleri ÖSYM tarafından açıklanmıştı. İşte YKS 2022 süreci.