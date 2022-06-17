Hafta sonu iki oturum halinde düzenlenecek YKS'nin yüzde 10'u herkesin yapabileceği nitelikte, yani 'çok kolay' sorulardan oluşacak. Sınavın yüzde 70'i, YKS'ye düzenli hazırlanan tüm adaylar tarafından rahatlıkla çözülebilecek türde...

Peki sınavda hangi testlerde ne tarz sorular çıkması bekleniyor? Hangi testte nelere dikkat etmek lazım? Adayları en çok hangi soru tipleri yanıltıyor? İşte ders ders YKS'de kazandıran taktikler:

TÜRKÇE'DE 'DEĞİLDİR' YANILTIYOR



TYT Türkçe, öğrencinin doğru okuma ve anlama becerisini, dilbilgisi yeterliğini, analitik bakış açısını sınıyor. AYT ise edebiyat tarihi ile şiir ve nesir bilgisi, bir edebiyat metnini dönem, akım ve anlayış gözeterek çözümleme becerisini, eleştirel düşünebilme yetisini ölçüyor.

Soru kökündeki "yapılmamıştır", "değinilmemiştir" gibi olumsuz ifadelere dikkat edin.

Uzun paragraflardan korkmayın. Uzun paragraf daha fazla ipucu verdiği için çözümü daha kolay olandır.