Haberler Yaşam Haberleri YKS ne zaman yapılacak, bu hafta sonu mu? TYT, AYT, YDT Üniversite sınavı YKS saat kaçta başlayacak ve bitecek, kaç dakika sürecek?
Giriş Tarihi: 14.6.2022 11:14

YKS ne zaman yapılacak, bu hafta sonu mu? TYT, AYT, YDT Üniversite sınavı YKS saat kaçta başlayacak ve bitecek, kaç dakika sürecek?

YKS ne zaman yapılacak, bu hafta sonu mu? TYT, AYT, YDT Üniversite sınavı YKS saat kaçta başlayacak ve bitecek, kaç dakika sürecek?

Yükseköğretime Geçiş Sınavı 2022 için geri sayım başladı. Milyonlarca kişi hayalini kurduğu üniversiteye bir adım daha yaklaşmış olacak. TYT, AYT, YDT oturumları şeklinde düzenlenecek olan üniversite sınavı tarihi, saati ve oturum bilgileri katılımcıların gündeminde yer alıyor. Peki; YKS ne zaman yapılacak, bu hafta sonu mu? TYT, AYT, YDT Üniversite sınavı YKS saat kaçta başlayacak ve bitecek? İşte YKS oturum bilgileri.

Temel Yeterlilik Testi, Alan Yeterlilik Testi, Yabancı Dil Testi şeklinde olmak üzere toplamda üç oturumda ÖSYM tarafından düzenlenecek olan üniversite sınavına sayılı günler kaldı. Milyonlarca katılımcı bu kapsamda; "YKS ne zaman yapılacak, bu hafta sonu mu? TYT, AYT, YDT Üniversite sınavı YKS saat kaçta başlayacak ve bitecek?" sorularına yanıt ararken oturum bilgileri ve sınav giriş yerleri ÖSYM tarafından açıklanmıştı. İşte YKS 2022 süreci.

2022 YKS NE ZAMAN?

  • YKS 1. OTURUM TYT (Temel Yeterlilik Testi) 18 Haziran 10.15 165 dakika
  • YKS 2. OTURUM AYT (Alan Yeterlilik Testi) 19 Haziran 10.15 180 dakika
  • YKS 3. OTURUM YDS (Yabancı Dil Testi) 19 Haziran 15.45 120 dakika

YKS SINAV YERLERİ SORGULAMA

Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesini, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. kimlik numarası ve şifre ile sorgulayabiliyor.

YKS SINAV YERİ SORGULAMAK İÇİN TIKLAYINIZ

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YKS ne zaman yapılacak, bu hafta sonu mu? TYT, AYT, YDT Üniversite sınavı YKS saat kaçta başlayacak ve bitecek, kaç dakika sürecek?
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