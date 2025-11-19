Haberler Yaşam Haberleri YKS SINAV TAKVİMİ 2026: ÖSYM ile (TYT - AYT - YDT) YKS üniversite sınavı ne zaman yapılacak?
ÖSYM, 2026 yılı sınav takvimiyle birlikte YKS tarihlerini duyurdu. Üniversite sınavı başvuruları tamamlanırken, TYT, AYT ve YDT oturumlarının detayları netleşti. Milyonlarca adayın katılacağı sınav tarihleri, öğrencilerin çalışma planlarını oluşturmasında önemli bir rehber olacak. Peki, 2026 YKS ne zaman yapılacak? İşte ÖSYM tarafından açıklanan TYT, AYT ve YDT tarihleri…

YKS 2026 için geri sayım başladı. TYT, AYT ve YDT oturumlarından oluşan üniversite sınavı için başvurular tamamlandı. Sınava katılacak binlerce öğrenci, hayallerine ulaşmak için hazırlıklarını sürdürüyor. ÖSYM'nin paylaştığı takvimle sınav tarihleri de netleşti. Peki, YKS 2026 üniversite sınavı hangi tarihlerde yapılacak?

ÖSYM TAKVİMİ YAYIMLADI: YKS TARİHLERİ BELLİ OLDU!

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), 2026 yılı sınav takvimini duyurdu.

ÖSYM'nin resmi internet sitesi üzerinden yayınlanan duyuru ile yeni sınav takvimi kamuoyu ile paylaşıldı. Güncel takvimle beraber 2026 YKS sınav tarihleri belli oldu.

YKS 2026 NE ZAMAN YAPILACAK?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSY M), Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS), 20-21 Haziran 2026'da yapılacağını açıkladı.

Temel Yeterlilik Testi (TYT) 20 Haziran 2025 Cumartesi 10.15'te başlayacak. Sınav 165 dakika sürecek.

Alan Yeterlilik Testi (AYT) 21 Haziran 2025 Pazar 10.15'te başlayacak. Sınav 180 dakika sürecek.

Yaban Dil Testi (YDT) 21 Haziran 2025 Pazar saat 15.45'te başlayacak. Sınav 120 dakika sürecek.

YKS 2026 BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından paylaşılan bilgiye göre YKS 2026 başvuruları 6 Şubat 2026'te başlayacak ve 02 Mart 2026'da sona erecek.

YKS 2026 SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Sınavın sonuçları ise 22 Temmuz'da açıklanacak

