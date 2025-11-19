YKS SINAV TAKVİMİ 2026: ÖSYM ile (TYT - AYT - YDT) YKS üniversite sınavı ne zaman yapılacak?

YKS 2026 için geri sayım başladı. TYT, AYT ve YDT oturumlarından oluşan üniversite sınavı için başvurular tamamlandı. Sınava katılacak binlerce öğrenci, hayallerine ulaşmak için hazırlıklarını sürdürüyor. ÖSYM'nin paylaştığı takvimle sınav tarihleri de netleşti. Peki, YKS 2026 üniversite sınavı hangi tarihlerde yapılacak?