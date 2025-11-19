YKS SINAV TAKVİMİ 2026: ÖSYM ile (TYT - AYT - YDT) YKS üniversite sınavı ne zaman yapılacak?

YKS 2026 için geri sayım başladı. TYT, AYT ve YDT oturumlarından oluşan üniversite sınavı için başvurular tamamlandı. Sınava katılacak binlerce öğrenci, hayallerine ulaşmak için hazırlıklarını sürdürüyor. ÖSYM'nin paylaştığı takvimle sınav tarihleri de netleşti. Peki, YKS 2026 üniversite sınavı hangi tarihlerde yapılacak?
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), 2026 yılı sınav takvimini duyurdu.
ÖSYM'nin resmi internet sitesi üzerinden yayınlanan duyuru ile yeni sınav takvimi kamuoyu ile paylaşıldı. Güncel takvimle beraber 2026 YKS sınav tarihleri belli oldu.
Temel Yeterlilik Testi (TYT) 20 Haziran 2025 Cumartesi 10.15'te başlayacak. Sınav 165 dakika sürecek.
Alan Yeterlilik Testi (AYT) 21 Haziran 2025 Pazar 10.15'te başlayacak. Sınav 180 dakika sürecek.
Yaban Dil Testi (YDT) 21 Haziran 2025 Pazar saat 15.45'te başlayacak. Sınav 120 dakika sürecek.
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından paylaşılan bilgiye göre YKS 2026 başvuruları 6 Şubat 2026'te başlayacak ve 02 Mart 2026'da sona erecek.
Sınavın sonuçları ise 22 Temmuz'da açıklanacak