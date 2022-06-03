Haberler Yaşam Haberleri YKS sınav yerleri ÖSYM AİS sorgulama ekranı: 2022 YKS sınav giriş belgesi/sınav yerleri nereden ve nasıl öğrenilir?
Giriş Tarihi: 3.6.2022 14:31 Son Güncelleme: 3.6.2022 14:32

YKS sınav yerleri ÖSYM AİS sorgulama ekranı: 2022 YKS sınav giriş belgesi/sınav yerleri nereden ve nasıl öğrenilir?

YKS sınav yerleri ÖSYM AİS sorgulama ekranı: 2022 YKS sınav giriş belgesi/sınav yerleri nereden ve nasıl öğrenilir?

Üniversite sınavı kapsamında ÖSYM tarafından YKS sınav yerleri erişime açıldı. YKS’ye girecek öğrenciler sınava girecekleri yer bilgisini gösteren sınava giriş belgesini ÖSYM AİS ekranı üzerinden sorgulayabiliyor. 3 milyon 243 bin 425 kişinin başvurduğu üniversite sınavı için tüm hazırlıklar tamamlanırken, birçok öğrenci sınavdan önce sınav yerlerine bakıyor ve adreslerini öğreniyor ve olası tüm aksaklıklara karşı hazırlanıyor. Peki YKS sınav yerleri ÖSYM AİS sorgulama nasıl yapılır, YKS TYT AYT sınavına hangi okulda gireceğim? 2022 YKS sınav giriş belgesi/sınav yerleri nereden ve nasıl öğrenilir?

YKS sınav yerleri sorgulaması üniversite sınavına girecek adayların gündeminde yer alıyor. 1 Haziran'dan itibaren Yüksek Öğretim Kurumları'nca YKS sınav yerleri açıklandı. Sınava katılacak olan adaylar hangi merkezlerde yer alacaklarını öğrenebiliyor. 18-19 Haziran tarihlerinde TYT, AYT ve YDT olmak üzere 3 oturumda adaylar sorumlu oldukları alanlardan sınavlara YKS sınav giriş belgesi olmadan katılamayacak. Peki YKS sınav yerleri ÖSYM AİS sorgulama nasıl yapılır, YKS TYT AYT sınavına hangi okulda gireceğim? İşte YKS sınav giriş yerleri/belgesi sorgulama ekranı

YKS SINAV YERLERİ SON DAKİKA AÇIKLANDI!

ÖSYM adayların sınavlara girecekleri merkezleri belli oldu ve YKS sınav yerleri açıklandı. Önceki sınavlarda uygulanan sistemin bu sınavda da uygulanmasıyla sınav giriş belgeleri YKS'ye yaklaşık 10 gün kala duyuruldu. Yani sınavlar 18-19 Haziran tarihleri arasında yapılacak olup YKS sınav giriş belgeleri 1 Haziran'da duyurulmuş oldu. Belgeler ÖSYM'nin AİS sayfası üzerinden erişime açıldı. Açıklamayı, ÖSYM Başkanı Halis Aygün sosyal medya hesabından yaptı.

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YKS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

YKS sınav sonuçları 20 Temmuz 2022 tarihinde açıklanacak.

YKS 2022 NE ZAMAN?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nden yapılan açıklamada yer alan bilgilere göre sınavların yapılacakları tarihler şöyle;

YKS Temel Yeterlilik Sınavı 18 Haziran 2022 10:15

YKS Alan Yeterlilik Testi 19 Haziran 2022 10:15

YKS Yabancı Dil Testi 19 Haziran 2022 - 15:45

YKS SINAV YERLERİ NEREDEN ÖĞRENİLİR?

YKS sınav giriş yerleri ÖSYM'nin resmi internet adresi üzerinden erişime açıldı. Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesini, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden görüntüleyebilecek.

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YKS sınav yerleri ÖSYM AİS sorgulama ekranı: 2022 YKS sınav giriş belgesi/sınav yerleri nereden ve nasıl öğrenilir?
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