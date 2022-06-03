YKS sınav yerleri ÖSYM AİS sorgulama ekranı: 2022 YKS sınav giriş belgesi/sınav yerleri nereden ve nasıl öğrenilir?

YKS sınav yerleri sorgulaması üniversite sınavına girecek adayların gündeminde yer alıyor. 1 Haziran'dan itibaren Yüksek Öğretim Kurumları'nca YKS sınav yerleri açıklandı. Sınava katılacak olan adaylar hangi merkezlerde yer alacaklarını öğrenebiliyor. 18-19 Haziran tarihlerinde TYT, AYT ve YDT olmak üzere 3 oturumda adaylar sorumlu oldukları alanlardan sınavlara YKS sınav giriş belgesi olmadan katılamayacak. Peki YKS sınav yerleri ÖSYM AİS sorgulama nasıl yapılır, YKS TYT AYT sınavına hangi okulda gireceğim? İşte YKS sınav giriş yerleri/belgesi sorgulama ekranı