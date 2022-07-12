YKS sonuçları için yüzbinlerce adayın heyecanlı bekleyişi devam ediyor! YKS sınavı, 18-19 Haziran tarihlerinde, TYT, AYT ve YDT olmak üzere 3 oturum üzerinden yapıldı. 2022 YKS sonuçları ne zaman açıklanacak, bugün açıklanır mı soruları ise araştırılan konular arasında kendine yer buluyor. İşte, ÖSYM takvimine göre YKS sonuç tarihi ve ardından işleyecek süreçle ilgili detaylar...



ÖSYM DUYURDU: YKS SONUÇLARI AÇIKLANDI MI, NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

YKS sonuçları açıklanma tarihi ÖSYM tarafından duyuruldu. Peki, YKS sonuçları ne zaman açıklanacak?

İşte detaylar;