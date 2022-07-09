YKS sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanır gibi soruların yanıtı için gözler ÖSYM'de! Sonuçların açıklanmasının ardından tercih sürecine başlayacak olan adaylar, üniversite sınav sonuçları erken açıklanır mı, YKS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak gibi soruların yanıtını arıyor. Kurumdan yapılan son açıklamalarla sınav sonuç tarihi belli oldu! Peki YKS sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte sınav sonuç tarihi ve konuya ilişkin yapılan son açıklamalar!

YKS SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

YKS sonuçları henüz açıklanmadı. ÖSYM'den "YKS sonuçları açıklandı" duyurusu geldiğinde detaylar sabah.com.tr'de yer alacak.

YKS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM 2022 takviminde yer alan bilgiye göre, YKS sonuçları 20 Temmuz'da açıklanacak. Adaylar sonuç ekranına ÖSYM'den ve sabah.com.tr'den ulaşabilecek.

YKS SONUÇLARI ERKEN AÇIKLANIR MI?

YKS sonuçlarının erken açıklanacağına dair herhangi bir duyuru bulunmuyor. Konuya ilişkin gelişme olduğunda haberimizin içeriğinde yer vereceğiz.