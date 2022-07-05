YKS sonuçları 2022 süreci için heyecan dorukta. ÖSYM tarafından açıklanan takvime göre; üniversite sınavı sonuçları Temmuz ayının ortasında duyurulacak. YKS sonuçları ÖSYM AİS ekranı üzerinden açıklanacak olup adaylara sonuç belgesi gönderilmeyecek. Milyonlarca katılımcı YKS sonuçları açıklandıktan sonra tercih ve yerleştirme işlemlerini yapacaklar. YKS sınav sonuçları için son dakika açıklaması bekleniyor!
Yaklaşık 3 milyon kişinin üzerinde katılım gösterilen üniversite sınavı 18-19 Haziran 2022 tarihlerinde tamamlandı. TYT, AYT, YDT oturumları olacak şekilde ÖSYM tarafından düzenlenen üniversite sınavı sonuçları için tarih açıklandı. YKS sonuçları Temmuz ayının ortasında ÖSYM AİS ekranı üzerinden son dakika duyurulacak.
YKS SONUÇLARI ERKENDEN Mİ AÇIKLANACAK?
Bayram tatilini gerekçe göstererek YKS sonuçlarının daha erkenden açıklanacağına dair bir söylenti geldi. Bu söylentinin asılsız olduğunu, ÖSYM akademik takvimde sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağına dair bilginin olduğunu belirtmek gerekiyor.
YKS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
YKS sonuçları 20 Temmuzda açıklanacak. Adaylar sınav sonuçlarını herhangi bir e posta üzerinden değil, sonuç açıklama sitesi üzerinden öğrenebilecek.
SINAV SONUÇLARI NASIL KULLANILACAKTIR?
TYT, SAY, SÖZ, EA ve DİL sınav puanları hesaplanan adaylar, bu puan türleri ile öğrenci alan ön lisans ve lisans programlarını tercih edebileceklerdir. Ancak başarı sırası aranan programları en düşük başarı sırasına sahip adaylar tercih edebileceklerdir. İlgili sınav puanı hesaplanmayan adaylar bu puan türlerinde öğrenci alan programları tercih edemeyeceklerdir.