YKS sonuçları 2022 süreci için heyecan dorukta. ÖSYM tarafından açıklanan takvime göre; üniversite sınavı sonuçları Temmuz ayının ortasında duyurulacak. YKS sonuçları ÖSYM AİS ekranı üzerinden açıklanacak olup adaylara sonuç belgesi gönderilmeyecek. Milyonlarca katılımcı YKS sonuçları açıklandıktan sonra tercih ve yerleştirme işlemlerini yapacaklar. YKS sınav sonuçları için son dakika açıklaması bekleniyor!

YKS SONUÇLARI AÇIKLANIYOR | 2022 YKS SINAV SONUÇLARI İÇİN KAÇ GÜN KALDI?

Yaklaşık 3 milyon kişinin üzerinde katılım gösterilen üniversite sınavı 18-19 Haziran 2022 tarihlerinde tamamlandı. TYT, AYT, YDT oturumları olacak şekilde ÖSYM tarafından düzenlenen üniversite sınavı sonuçları için tarih açıklandı. YKS sonuçları Temmuz ayının ortasında ÖSYM AİS ekranı üzerinden son dakika duyurulacak.