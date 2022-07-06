Haberler Yaşam Haberleri YKS sonuçları ne zaman açıklanacak? 2022 ÖSYM ile YKS sonuçları ne zaman açıklanır, hangi tarihte?
Giriş Tarihi: 6.7.2022 07:24 Son Güncelleme: 6.7.2022 07:25

YKS sonuçları ne zaman açıklanacak? 2022 ÖSYM ile YKS sonuçları ne zaman açıklanır, hangi tarihte?

YKS sonuçları ne zaman açıklanacak? 2022 ÖSYM ile YKS sonuçları ne zaman açıklanır, hangi tarihte?

YKS sonuçları için milyonlarca aday son dakika açıklaması bekliyor. ÖSYM tarafından 18-19 Haziran 2022 tarihlerinde üç oturumda düzenlenen üniversite sınavı sonuçları Temmuz ayında açıklanacak. YKS sınav sonuçları ÖSYM AİS ekranı üzerinden sorgulanabilecek. TYT, AYT, YDT oturumlarına katılan adayların gündeminde yer alan YKS sonuçları ne zaman açıklanacak, kaç gün kaldı? İşte üniversite sınavı sonuçları/YKS sınav sonuçları 2022 son durum.

YKS sonuçları 2022 süreci için heyecan dorukta. ÖSYM tarafından açıklanan takvime göre; üniversite sınavı sonuçları Temmuz ayının ortasında duyurulacak. YKS sonuçları ÖSYM AİS ekranı üzerinden açıklanacak olup adaylara sonuç belgesi gönderilmeyecek. Milyonlarca katılımcı YKS sonuçları açıklandıktan sonra tercih ve yerleştirme işlemlerini yapacaklar. YKS sınav sonuçları için son dakika açıklaması bekleniyor!

YKS SONUÇLARI AÇIKLANIYOR | 2022 YKS SINAV SONUÇLARI İÇİN KAÇ GÜN KALDI?

Yaklaşık 3 milyon kişinin üzerinde katılım gösterilen üniversite sınavı 18-19 Haziran 2022 tarihlerinde tamamlandı. TYT, AYT, YDT oturumları olacak şekilde ÖSYM tarafından düzenlenen üniversite sınavı sonuçları için tarih açıklandı. YKS sonuçları Temmuz ayının ortasında ÖSYM AİS ekranı üzerinden son dakika duyurulacak.

YKS SONUÇLARI ERKENDEN Mİ AÇIKLANACAK?

Bayram tatilini gerekçe göstererek YKS sonuçlarının daha erkenden açıklanacağına dair bir söylenti geldi. Bu söylentinin asılsız olduğunu, ÖSYM akademik takvimde sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağına dair bilginin olduğunu belirtmek gerekiyor.

YKS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

YKS sonuçları 20 Temmuzda açıklanacak. Adaylar sınav sonuçlarını herhangi bir e posta üzerinden değil, sonuç açıklama sitesi üzerinden öğrenebilecek.

YKS SONUÇLARI ÖSYM AİS SORGULAMA EKRANI

Hilal Olsun Türkiye
Hilal Olsun Türkiye

SINAV SONUÇLARI NASIL KULLANILACAKTIR?

TYT, SAY, SÖZ, EA ve DİL sınav puanları hesaplanan adaylar, bu puan türleri ile öğrenci alan ön lisans ve lisans programlarını tercih edebileceklerdir. Ancak başarı sırası aranan programları en düşük başarı sırasına sahip adaylar tercih edebileceklerdir. İlgili sınav puanı hesaplanmayan adaylar bu puan türlerinde öğrenci alan programları tercih edemeyeceklerdir.

Hilal Olsun Türkiye
Hilal Olsun Türkiye
ARKADAŞINA GÖNDER
YKS sonuçları ne zaman açıklanacak? 2022 ÖSYM ile YKS sonuçları ne zaman açıklanır, hangi tarihte?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA