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Giriş Tarihi: 14.6.2022 10:59

YKS sonuçları ne zaman açıklanacak? 2022 YKS sınav sonuçları için ÖSYM tarihi açıkladı!

YKS sonuçları ne zaman açıklanacak? 2022 YKS sınav sonuçları için ÖSYM tarihi açıkladı!

18-19 Haziran 2022 tarihlerinde düzenlenecek olan üniversite sınavına sayılı günler kaldı. Hayallerindeki üniversiteye girebilmek adına ter dökecek adaylar TYT, AYT ve YDT oturumlarının ardından YKS sonuçları sorgulama yapacaklar. Bu noktada; “YKS sonuçları ne zaman açıklanacak?” sorusuna yanıt aranırken 2022 YKS sınav sonuçları için ÖSYM tarihi açıkladı! İşte YKS sonuçlarının açıklanacağı tarih.

18 Haziran'da TYT, 19 Haziran'da ise AYT ve YDT oturumlarına katılacak olan milyonlarca üniversite adayı için heyecan dorukta. YKS sınav giriş belgeleri adayların erişimine açılırken diğer önemli konu ise YKS sınav sonuçlarının açıklanacağı tarih oluyor. Milyonlarca katılımcı üniversite sınavı sonrası "YKS sonuçları ne zaman açıklanacak?" sorusuna yanıt arayacak. ÖSYM tarafından 2022 YKS sonuçları açıklanma tarihi duyuruldu. İşte YKS sınav sonuçlarının açıklanacağı tarih.

YKS OTURUM SAATLERİ

TYT, 18 Haziran 2022 Cumartesi günü yapılacaktır. Sınav, 10.15'te başlayacak ve 165 dakika sürecektir.

AYT, 19 Haziran 2022 Pazar günü yapılacaktır. Sınav, 10.15'te başlayacak ve 180 dakika sürecektir.YDT, 19 Haziran 2022 Pazar günü yapılacaktır. Sınav, 15.45'te başlayacak ve 120 dakika sürecektir. Sınava girecek adayın yüzü, kimlik tespitini sağlayacak biçimde açık olmalıdır. Kimlik ve güvenlik kontrolleri ile salona giriş işlemlerinin zamanında yapılabilmesi için adayların sınava girecekleri binanın kapısında sınav saatinden en az 1 saat önce hazır bulunmaları gerekmektedir.

YKS'nin 1. Oturumu olan Temel Yeterlilik Testi (TYT), 2021-TYT puanı 200 ve üzeri olan adaylar hariç diğer tüm adaylar için zorunludur.DİKKAT: Adaylar, sınavın sabah oturumlarında saat 10.00'dan sonra; öğleden sonra oturumunda ise saat 15.30'dan sonra sınav binalarına, sınavın cevaplama süresi başladıktan sonra sınav salonlarına alınmayacaklardır. Adaylar, sınavın ilgili oturumuna ait Sınava Giriş Belgesi ile sınava giriş için geçerli kimlik belgeleri salon sınav görevlileri tarafından kontrol edilerek sınav salonuna alınacaklar; sıra numaralarının bulunduğu yerlere oturtulacaklardır.

YKS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

18-19 Haziran tarihlerinde yapılacak 2022 YKS'nin sonuçları ÖSYM sınav takvimine göre 20 Temmuz 2022 tarihinde erişime açılacak.

Sınava katılan adaylar YKS sonuçlarını "https://sonuc.osym.gov.tr/" adresinden sorgulayacak.

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YKS sonuçları ne zaman açıklanacak? 2022 YKS sınav sonuçları için ÖSYM tarihi açıkladı!
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