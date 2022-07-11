YKS sonuçları için yüzbinlerce adayın heyecanlı bekleyişi devam ediyor! YKS sınavı, 18-19 Haziran tarihlerinde, TYT, AYT ve YDT olmak üzere 3 oturum üzerinden yapıldı. 2022 YKS sonuçları ne zaman açıklanacak, bugün açıklanır mı soruları ise araştırılan konular arasında kendine yer buluyor. İşte, ÖSYM takvimine göre YKS sonuç tarihi ve ardından işleyecek süreçle ilgili detaylar...
ÖSYM DUYURDU: YKS SONUÇLARI AÇIKLANDI MI, NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
YKS sonuçları açıklanma tarihi ÖSYM tarafından duyuruldu. Peki, YKS sonuçları ne zaman açıklanacak?
İşte detaylar;
YKS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
YKS sonuçları 20 Temmuz tarihinde açıklanacak. Adaylara sonuç belgesi gönderilmeyecektir. Adaylar sınav sonuçlarını, T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden veya mobil uygulamasından öğrenebileceklerdir. İnternet sayfasındaki duyurular adaylara tebliğ hükmündedir.
Sonuçlarda şu bilgiler bulunacaktır:
Testlerdeki doğru ve yanlış cevap sayısı
TYT puanı ve başarı sırası
varsa AYT ile YDT puanları ve başarı sıraları
Ortaöğretim Başarı Puanı (OBP)
Yerleştirme puanları ve başarı sıraları
ÖSYM, adaylara yönelik sınav sonuç belgelerinin doğrulanmasını sağlamak üzere "Sonuç Belgesi Kontrol Sistemi" işlemini hizmete sunmuştur. Bu amaçla kullanılmak üzere Sınav Sonuç Belgelerinin en alt kısmına, sistem tarafından rastgele üretilmiş bir "Sonuç Belgesi Kontrol Kodu" basılmaktadır. Söz konusu işleme https://sonuc.osym.gov.tr üzerinde Sonuç Belgesi Kontrol Sistemi sayfasından ulaşılmaktadır.
SINAV SONUÇLARI NASIL KULLANILACAKTIR?
TYT, SAY, SÖZ, EA ve DİL sınav puanları hesaplanan adaylar, bu puan türleri ile öğrenci alan ön lisans ve lisans programlarını tercih edebileceklerdir. Ancak başarı sırası aranan programları en düşük başarı sırasına sahip adaylar tercih edebileceklerdir. İlgili sınav puanı hesaplanmayan adaylar bu puan türlerinde öğrenci alan programları tercih edemeyeceklerdir.
YKS SONUÇLARI ERKEN AÇIKLANIR MI?
YKS sonuçlarının erken açıklanacağına dair herhangi bir duyuru bulunmuyor. Bazı kaynaklar bayram tatilinin 9 gün olması sebebiyle bu tarihten önce açıklanma ihtimali üzerinde durmuştu ancak bu ihtimale ilişkin bir gelişme yaşanmadı.