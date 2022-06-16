YKS SORULARI VE CEVAPLARI NE ZAMAN YAYIMLANACAK?

ÖSYM tarafından düzenlenen sınavlarda sorular ve cevap anahtarı genel olarak sınav günü ya da sınavdan bir gün sonra adayların erişimine açılıyor. Sınava giren adaylar tüm sorulara 10 gün boyunca erişebiliyor.

Sınava katılım sağlamayanlar ise soruların yalnızca bir bölümünü görüntüleme hakkına sahip oluyor.

Öte yandan ÖSYM tarafından düzenlenen YKS sınavına ait soru ve cevapların tüm hakları Ölçme Seçme ve Yerleştirme Kurumu'na ait olduğundan bu soruların izinsiz yayılmasına izin verilmiyor.

Sınava ait sorulara ve cevaplara yayınlandığı an Sabah.com.tr'den görüntüleyebilirsiniz...