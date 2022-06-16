YKS soruları ve cevapları için gözler ÖSYM resmi sitesine çevriliyor. 18-19 Haziran 2022 tarihlerinde düzenlenecek olan ve toplamda üç oturumdan oluşacak sınava artık yalnızca saatler kaldı. Adaylar, genellikle sınavın hemen ardından yayımlanan cevap anahtarı ile YKS soruları ve cevaplarını inceliyor. Böylece sınavdan önce puan hesaplama işlemini yapabiliyor. Peki, YKS (TYT, AYT ve YDT) soruları ve cevapları ne zaman, saat kaçta yayımlanacak? İşte detaylar...
YKS SORULARI VE CEVAPLARI NE ZAMAN YAYIMLANACAK?
ÖSYM tarafından düzenlenen sınavlarda sorular ve cevap anahtarı genel olarak sınav günü ya da sınavdan bir gün sonra adayların erişimine açılıyor. Sınava giren adaylar tüm sorulara 10 gün boyunca erişebiliyor.
Sınava katılım sağlamayanlar ise soruların yalnızca bir bölümünü görüntüleme hakkına sahip oluyor.
Öte yandan ÖSYM tarafından düzenlenen YKS sınavına ait soru ve cevapların tüm hakları Ölçme Seçme ve Yerleştirme Kurumu'na ait olduğundan bu soruların izinsiz yayılmasına izin verilmiyor.
Sınava ait sorulara ve cevaplara yayınlandığı an Sabah.com.tr'den görüntüleyebilirsiniz...
TYT, AYT VE YDT KAÇ DAKİKA SÜRECEK?
YKS sınav sürecinin ilk oturumu olan TYT'de 40 Matematik, 40 Türkçe, 7 fizik, 7 kimya, 6 biyoloji 5 din, 5 felsefe, 5 tarih, 5 coğrafya olmak üzere toplam 120 soru vardır.
Adaylara bu soruları yanıtlamaları için toplamda 135 dakika süre tanınır.
AYT oturumunda adaylara tüm bölümlerden 120 soru sorulmakta ve 180 dakika süre verilmektedir. AYT, alan yerleştirme puanının %60'ını oluşturmaktadır.
Son oturum olan YDT sınavında ise adaylar yabancı dil konusunda değerlendirilir. Bu sınavda ise adaylara 80 soru sorulacak ve 120 dakika süre verilir.
YKS SINAVI SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK VE BİTECEK?
İlk oturum 18 Haziran tarihinde saat 10.15'te başlayacak ve sınav 165 dakika sürecektir. İkinci oturum ise ertesi gün olan 19 Haziran 2022 Pazar günü saat 10.15'te başlayacak, sınavda adaylara 180 dakika süre tanınacaktır.
Üçüncü oturum yine 19 Haziran tarihinde gerçekleşecektir. Bu sınava katılım sağlayacak olan adaylar saat 15.45'te sınava katılım sağlayacak.
Hafta sonu iki oturum halinde düzenlenecek YKS'nin yüzde 10'u herkesin yapabileceği nitelikte, yani 'çok kolay' sorulardan oluşacak. Sınavın yüzde 70'i, YKS'ye düzenli hazırlanan tüm adaylar tarafından rahatlıkla çözülebilecek türde...
Peki sınavda hangi testlerde ne tarz sorular çıkması bekleniyor? Hangi testte nelere dikkat etmek lazım? Adayları en çok hangi soru tipleri yanıltıyor? İşte ders ders YKS'de kazandıran taktikler:
TÜRKÇE'DE 'DEĞİLDİR' YANILTIYOR
TYT Türkçe, öğrencinin doğru okuma ve anlama becerisini, dilbilgisi yeterliğini, analitik bakış açısını sınıyor. AYT ise edebiyat tarihi ile şiir ve nesir bilgisi, bir edebiyat metnini dönem, akım ve anlayış gözeterek çözümleme becerisini, eleştirel düşünebilme yetisini ölçüyor.
Soru kökündeki "yapılmamıştır", "değinilmemiştir" gibi olumsuz ifadelere dikkat edin.
Uzun paragraflardan korkmayın. Uzun paragraf daha fazla ipucu verdiği için çözümü daha kolay olandır.
MATEMATİKTE UZUN SORUDAN KORKMAYIN
TYT matematik sorularının metni uzun olabilir. Soruların dikkatli okunup ne istediğinin anlaşılması çok önemlidir.
Soruları çözerken işlemleri soru kitapçığınıza düzgün yazmalısınız. Böylece hangi aşamada hata yaptığınızı daha rahat görebilirsiniz.
AYT matematik testinde zaman problemi yaşamayacağınızdan her soruya yeterince zaman ayırmalısınız. Sürenizi sonuna kadar kullanmaya dikkat edin.
Özellikle AYT, çok soru çözen öğrenciden ziyade konuya hâkim olan öğrencilerin başarılı olacağı bir sınav olacak. Sınava kadar kalan zamanda bol soru çözmenin yanı sıra konuları gözden geçirmeniz de önemli yarar sağlayacaktır.