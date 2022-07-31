YKS tercih sonuçları için gözler ÖSYM’de! YKS üniversite tercih sonuçları açıklandı mı, erken açıklanır mı, ne zaman açıklanacak?

Üniversite adayları dikkat! YKS tercih sonuçları için milyonların merakla beklediği tarih belli oldu. "YKS tercih sonuçları açıklandı mı, erken açıklanır mı, ne zaman açıklanacak?" soruları bu kapsamda yanıt arıyor. Adaylar 5 Ağustos tarihine kadar tercihlerini tamamlayacak ve ardından sonuçlar için geri sayıma geçecek. İşte YKS tercih sonuçları sorgulama ekranı ve sonuç tarihi gibi detaylar...
YKS 2022 TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Üniversite tercihleri sürüyor. Aday öğrenciler TYT, AYT ve YDT puan türlerinde kendilerine uygun; hedefledikleri bölümleri listelerine ekliyor.
27 Temmuz günü başlayan tercihler 5 Ağustos Cuma günü sona erecek. Adaylar tercih onaylarını belirtilen tarihe kadar göndermeli. Sonuçların ardından ek tercih dönemi başlayacak.
YKS TERCİH SONUÇLARI KAÇ GÜNDE AÇIKLANIR?
ÖSYM tarafından üniversite tercihleri sonuç tarihi hakkında resmi bir açıklama gelmedi. Bu noktada adaylar geçen yıllarda ortalama ne zaman açıklandığına odaklandı.
Geçtiğimiz yıllarda tercih bitiminden yaklaşık iki hafta sonra açıklandığı görülen sonuçların buna göre bu sene 19 Ağustos gibi açıklanması bekleniyor.
ÜNİVERSİTE KAYITLARI NE ZAMAN?
2022 YKS sonuçlarının açıklanmasının ardından öğrenciler puan ve başarı sıralamalarına göre tercih işlemlerini gerçekleştiriyor. Bir yükseköğretim kurumu ve bölümüne yerleşen adaylar üniversiteye kayıt hakkı kazanacak.
YÖK açıklamasına göre üniversite kayıt işlemleri 22-26 Ağustos 2022 tarihleri arasında gerçekleştirilecek.
Elektronik üniversite kayıtları ise 22-24 Ağustos 2022 tarihleri arasında alınacak.
YKS TERCİHİ NASIL YAPILIR?
ÖSYM AİS sistemi üzerinden alınan tercihler önümüzdeki hafta Cuma günü sona erecek. Bu zamana kadar YÖK tarafından açıklanan tercih kodları listelere eklenecek ve onaya gönderilecek. Bu noktada kılavuz adımları inceleniyor:
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