YKS tercih sonuçları için gözler ÖSYM’de! YKS üniversite tercih sonuçları açıklandı mı, erken açıklanır mı, ne zaman açıklanacak?

Üniversite adayları dikkat! YKS tercih sonuçları için milyonların merakla beklediği tarih belli oldu. "YKS tercih sonuçları açıklandı mı, erken açıklanır mı, ne zaman açıklanacak?" soruları bu kapsamda yanıt arıyor. Adaylar 5 Ağustos tarihine kadar tercihlerini tamamlayacak ve ardından sonuçlar için geri sayıma geçecek. İşte YKS tercih sonuçları sorgulama ekranı ve sonuç tarihi gibi detaylar...