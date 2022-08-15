Haberler Yaşam Haberleri YKS tercih sonuçları için kritik saatler! ÖSYM 2022 YKS tercih sonuçları açıklandı mı, üniversite yerleştirmeleri ne zaman açıklanacak?
Giriş Tarihi: 15.8.2022 07:08 Son Güncelleme: 15.8.2022 07:10

YKS tercih sonuçları için kritik saatler! ÖSYM 2022 YKS tercih sonuçları açıklandı mı, üniversite yerleştirmeleri ne zaman açıklanacak?

Üniversite yerleştirmelerine ilişkin YKS tercih sonuçları, yeni haftanın ilk gününde odak noktası. Milyonlarca aday puanlarını göz önünde bulundurarak belirlenen tarihler aralığında ÖSYM aracılığı ile tercihlerini tamamladı. Hal böyleyken sonuçların açıklanacağı o tarih için de geri sayım başladı. Bu noktada “2022 YKS tercih sonuçları açıklandı mı, bugün açıklanır mı, ne zaman açıklanacak?” soruları yanıt aramaya devam ediyor. ÖSYM konuya dair bir tarih vermezken sonuçların bugün yarın açıklanması beklentisi bulunuyor. Peki, Üniversite YKS tercih yerleştirme sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? İşte o detaylar...

YKS tercih sonuçları için kritik saatler! ÖSYM 2022 YKS tercih sonuçları açıklandı mı, üniversite yerleştirmeleri ne zaman açıklanacak?

Üniversite eğitimi alma hayaliyle sınava katılan ve ardından puanlarına uygun yerleştirme listelerini hazırlayan adayların gözü artık resmen YKS tercih sonuçları sorgulama ekranına çevrildi. ÖSYM sonuç tarihi vermezken üniversite kayıtlarının gerçekleşeceği tarihi duyurmuş ve 22 Ağustos tarihini işaret etmişti. Bu tarihe kısa süre kala YKS tercih sonuçlarının da kısa zamanda açıklanması beklentisi doğdu. Peki, 2022 YKS tercih sonuçları açıklandı mı, bugün açıklanır mı, ne zaman açıklanacak? İşte detaylar...

SON DAKİKA: 2022 YKS TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANIR?

Binlerce adayın gözü son dakika açıklamasında. 2022 YKS tercih sonuçları ÖSYM açıklama yaptıktan hemen sonra sonuc.osym.gov.tr adresi üzerinden TC kimlik numarası ve şifre ile sorgulanabilecek. Sonuçların bugün içerisinde açıklanması bekleniyor...

YKS TERCİH SONUÇLARI İÇİN GERİ SAYIM | ÜNİVERSİTE YERLEŞTİRME SONUÇLARI ÖSYM AİS SORGULAMA

2022 YKS tercih sonuçları için tüm gözler ÖSYM AİS ekranına çevrilmiş durumda. Üniversite tercih sonuçları sorgulama ekranı henüz erişime açılmadı. YKS tercih sonuçlarının üniversite kayıtları başlamadan önce açıklanması bekleniyor.

2022 YKS TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), 2022 YKS tercih sonuçlarının açıklanacağı tarih, gün ve saat hakkında bir bilgi vermedi. Sınav sonuçlarını genelde 15 gün içerisinde duyuran ÖSYM'nin, YKS tercih sonuçlarını en geç 20 Ağustos tarihine kadar açıklaması bekleniyor.

Geçtiğimiz yıl tercih başvuruları 5-20 Ağustos'ta alınmış yerleştirme sonuçları ise 31 Ağustos'ta erişime açılmıştı. Bu bilgi ile birlikte üniversite kayıtlarının 22 Ağustos'ta başlayacağı göz önüne alındığında, YKS tercih sonuçlarının 15 - 20 Ağustos tarihleri arasında açıklanacağı söylenebilir.

ÖSYM tarafından resmi bir açıklama gelince haberimizde yer alacaktır.

YKS TERCİH SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?

Adaylar, yerleştirme sonuçlarını T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden öğrenebilecek. Yerleştirme Sonuç Belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecek.

2022 YKS TERCİH SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

ÜNİVERSİTE KAYITLARI NE ZAMAN?

2022 YKS sonuçlarının açıklanmasının ardından öğrenciler, puan ve başarı sıralamalarına göre tercih işlemlerini gerçekleştirdi. Bir yükseköğretim kurumu ve bölümüne yerleşen adaylar, üniversiteye kayıt hakkı kazanacak.

YÖK açıklamasına göre üniversite kayıt işlemleri, 22-26 Ağustos 2022 tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Elektronik üniversite kayıtları ise 22-24 Ağustos 2022 tarihleri arasında alınacak.

Kayıt hakkı kazanan adayların, kayıt için Belirtilen belgeleri tamamlayarak kayıt süresi içerisinde ilgili üniversitelere başvurmaları zorunludur. Bu süre içerisinde kayıt için başvurmayan veya kayıt işlemlerini tamamlamayan adaylar kayıt haklarını kaybedeceklerdir. Elektronik kayıt yapan adaylar, üniversiteleri tarafından duyurulan belgelere ve tarihe göre işlem yapacaklardır.

Bir yükseköğretim programına kayıt hakkı kazanan ancak, ortaöğretim kurumlarından mezun olamayarak bütünleme veya tek ders sınava girecek adayların da belirlenen tarihlerde yükseköğretim kurumlarına geçici kayıtları yapılacaktır. Bu adayların mezun olduklarına ilişkin belgelerini, 30 Aralık 2022 tarihine kadar yükseköğretim kurumuna ibraz etmeleri halinde asıl kayıtları yapılacaktır.

Bu tarihe kadar mezun olduklarını belgelemeyenlerin geçici kayıtları silinecek ve bu durumda olup belirlenen tarihlerde geçici kayıtlarını yaptırmayan adayların kayıtları yapılmayacak.

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YKS tercih sonuçları için kritik saatler! ÖSYM 2022 YKS tercih sonuçları açıklandı mı, üniversite yerleştirmeleri ne zaman açıklanacak?
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